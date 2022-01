Із фламінго біля басейну: 56-річна Елізабет Херлі поділилась гарячими фото

Відома голлівудська акторка Елізабет Херлі приємно шокувала своїх прихильників пікантними світлинами.

Гарячі знімки зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

Елізабет позує в яскравому рожевому купальнику та тлі басейну.

Підписники не можуть повірити в те, що фігура акторки – це не фотошоп, адже їй 56 років!

Сама ж Херлі так написала у своєму пості:

Фанати неабияк оцінили відвертий лук акторки, адже всього за два дні фото набрало майже двісті тисяч уподобань.

Фото: elizabethhurley1

