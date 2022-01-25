Із фламінго біля басейну: 56-річна Елізабет Херлі поділилась гарячими фото

Відома голлівудська акторка Елізабет Херлі приємно шокувала своїх прихильників пікантними світлинами.
Гарячі знімки зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграм.
Елізабет позує в яскравому рожевому купальнику та тлі басейну.
Підписники не можуть повірити в те, що фігура акторки – це не фотошоп, адже їй 56 років!
Сама ж Херлі так написала у своєму пості:
– Так, я можу бути в басейні з рожевим фламінго
Фанати неабияк оцінили відвертий лук акторки, адже всього за два дні фото набрало майже двісті тисяч уподобань.Також по темі: Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Має вигляд на всі 20! Дженніфер Лопес вразила підписників у шкіряному купальнику Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про Славу Камінську в купальнику.
Фото: elizabethhurley1