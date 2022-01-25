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ICTV Ранок 25.01.2022 17:10
25.01.2022 17:10
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Із фламінго біля басейну: 56-річна Елізабет Херлі поділилась гарячими фото

Із фламінго біля басейну: 56-річна Елізабет Херлі поділилась гарячими фото

Відома голлівудська акторка Елізабет Херлі приємно шокувала своїх прихильників пікантними світлинами.

Гарячі знімки зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

Елізабет позує в яскравому рожевому купальнику та тлі басейну.

Підписники не можуть повірити в те, що фігура акторки – це не фотошоп, адже їй 56 років!

Сама ж Херлі так написала у своєму пості:

 – Так, я можу бути в басейні з рожевим фламінго

Фанати неабияк оцінили відвертий лук акторки, адже всього за два дні фото набрало майже двісті тисяч уподобань.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Славу Камінську в купальнику.

Фото: elizabethhurley1

 

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Теги: інстаграм зірок, Елізабет Херлі, шоу-бізнес
25.01.2022 17:10



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