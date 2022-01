Фільми для дорослих: шкода чи користь?

Ці фільми не заведено обговорювати з друзями й рідними після перегляду, їх не показують у кіно й на телебаченні.

У роликах для дорослих здебільшого простий сюжет і всім зрозумілий кінець.

Старші люди про це бояться говорити й соромляться своїх уподобань, а дарма.

Порно дивляться майже всі, незалежно від віку й статі, як би нам часом не хотілося це визнавати.

Відверте кіно вмикають загалом, щоб отримати певне задоволення, проте чи насправді воно несе якусь користь і не завдає шкоди психіці? Зараз розберемося!

Більшість людей вперше починають дивитися порно саме в підлітковому віці.

Дуже часто діти керуються цікавістю до чогось табуйованого й “забороненого”.

Проте не варто забувати про наслідки перегляду відвертого кіно для несформованої психіки.

Ні для кого не секрет, що ролики, у яких показують сексуальне насилля, завжди були одним з найпопулярніших на порносайтах.

Він ще не розуміє, що актори відіграють емоції, що в реальному житті секс може відрізнятися від змонтованої картинки.

Дитина починає жити з думкою про те, що жорстока й агресивна поведінка під час заняття коханням – це норма.

Що ми маємо в підсумку? Юні дівчата під час свого першого разу з хлопцем часто стають жертвами насилля, яке надовго закарбовується в пам’яті й залишає психологічні травми.

Підлітки можуть навіть не усвідомлювати, що роблять одне одному боляче.

Подружжя часто практикують перегляд порно разом, аби додати в стосунки “перчинки” й урізноманітнити інтимне життя. Але й тут є свої недоліки.

Порноіндустрія пропонує глядачам широке різноманіття жанрів і акторів.

На відео актори займаються сексом у неприродніх позах, використовують сторонні предмети й ще багато чого.

Звісно ж, у повсякденному житті, так буває нечасто.

Партнери починають завищувати свої очікування одне від одного, а згодом і взагалі можуть втратити інтерес до своєї половинки, адже в порно все здається, на перший погляд, цікавим і бездоганним.

Мабуть, усі ми хоч раз у житті себе з кимось порівнювали.

Попри розвиток бодіпозитиву й пропагування любові до себе, люди все ще страждають від комплексів, викликаних переглядом порнофільмів.

Типові ролики для дорослих показують красивих жінок і чоловіків, що з усіх ракурсів мають неперевершений вигляд.

У них немає целюліту, складочок на животі, розтяжок.

В акторок ідеальні груди й сідниці, макіяж і розкішне волосся.

Фільми для дорослих іноді здатні викликати навіть більше комплексів, аніж відретушовані світлини моделей в соцмережах і на обкладинках журналів.

Отож, дивитися порно чи ні – це особистий вибір кожного, проте робити це слід вкрай обачливо, аби потім не зіштовхнутися з негативними наслідками.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

