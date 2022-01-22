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ICTV Ранок 22.01.2022 09:00
22.01.2022 09:00
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Електрична чи звичайна? Як вибрати зубну щітку

Електрична чи звичайна? Як вибрати зубну щітку

Правильно підібрана щітка — запорука здорової та красивої посмішки.

Чищення зубів – елементарне правило гігієни, від якого залежить стан ротової порожнини.

Ранок у Великому Місті розкаже поради, які допоможуть вибрати ідеальну зубну щітку.

Як вибрати зубну щітку

Жорсткість

Перше, на що звертають увагу при виборі зубної щітки — це її жорсткість.

Залежно від типу щетинок, щітки бувають:

  • дуже м’які;
  • м’які;
  • середньої жорсткості;
  • дуже жорсткі;
  • комбіновані (використовуються щетинки з різних матеріалів);
  • загальні (використовуються щетинки різної твердості).

Щітки з м’якими щетинками підходять людям, які мають хвороби ротової порожнини або страждають на кровоточивість ясен.

Також на таку щітку варто звернути увагу тим, у кого занадто тонка емаль.

Щітки середньої жорсткості підходять людей, які не мають проблем з ротовою порожниною.

Жорсткі — підходять тим, у кого сильно накопичується наліт.

Голівка зубної щітки

Голівка повинна бути невеликою.

Це забезпечить легкий доступ у важкодоступні куточки порожнини рота, наприклад, кутні зуби.

Розмір головки зубної щітки залежить від того, для кого вона призначена.

Для дітей підходить щітка з 23 пучками щетини. Підліткам слід обирати щітки з 39 пучками, а для дорослих оптимальним варіантом є 47-55 пучків.

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Електричні щітки

При виборі електричної щітки варто звертати увагу на:

  1. Тип головки – знімний або незнімний. Другий варіант відрізняється більш доступною ціною, але вважається одноразовим.
  2. Датчик тиску. Така функція корисна тим, що не дає робити сильний тиск під час чищення.

Перед тим, як вибрати електрощітку, рекомендується ознайомитися з принципом її роботи.

Кращими вважаються такі, які поєднують зворотно-обертальні рухи й ті, що пульсують.

Це дозволить розм’якшити й видалити зубний камінь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно чистити зуби.

Фото: Рexels

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Теги: Здоров'я, поради
22.01.2022 09:00



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