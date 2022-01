Електрична чи звичайна? Як вибрати зубну щітку

Правильно підібрана щітка — запорука здорової та красивої посмішки.

Чищення зубів – елементарне правило гігієни, від якого залежить стан ротової порожнини.

Ранок у Великому Місті розкаже поради, які допоможуть вибрати ідеальну зубну щітку.

Перше, на що звертають увагу при виборі зубної щітки — це її жорсткість.

Залежно від типу щетинок, щітки бувають:

Щітки з м’якими щетинками підходять людям, які мають хвороби ротової порожнини або страждають на кровоточивість ясен.

Також на таку щітку варто звернути увагу тим, у кого занадто тонка емаль.

Щітки середньої жорсткості підходять людей, які не мають проблем з ротовою порожниною.

Жорсткі — підходять тим, у кого сильно накопичується наліт.

Голівка повинна бути невеликою.

Це забезпечить легкий доступ у важкодоступні куточки порожнини рота, наприклад, кутні зуби.

Для дітей підходить щітка з 23 пучками щетини. Підліткам слід обирати щітки з 39 пучками, а для дорослих оптимальним варіантом є 47-55 пучків.

При виборі електричної щітки варто звертати увагу на:

Перед тим, як вибрати електрощітку, рекомендується ознайомитися з принципом її роботи.

Кращими вважаються такі, які поєднують зворотно-обертальні рухи й ті, що пульсують.

Це дозволить розм’якшити й видалити зубний камінь.

