Електрична чи звичайна? Як вибрати зубну щітку

Правильно підібрана щітка — запорука здорової та красивої посмішки.
Чищення зубів – елементарне правило гігієни, від якого залежить стан ротової порожнини.
Ранок у Великому Місті розкаже поради, які допоможуть вибрати ідеальну зубну щітку.
Як вибрати зубну щітку
Жорсткість
Перше, на що звертають увагу при виборі зубної щітки — це її жорсткість.
Залежно від типу щетинок, щітки бувають:
- дуже м’які;
- м’які;
- середньої жорсткості;
- дуже жорсткі;
- комбіновані (використовуються щетинки з різних матеріалів);
- загальні (використовуються щетинки різної твердості).
Щітки з м’якими щетинками підходять людям, які мають хвороби ротової порожнини або страждають на кровоточивість ясен.
Також на таку щітку варто звернути увагу тим, у кого занадто тонка емаль.
Щітки середньої жорсткості підходять людей, які не мають проблем з ротовою порожниною.
Жорсткі — підходять тим, у кого сильно накопичується наліт.
Голівка зубної щітки
Голівка повинна бути невеликою.
Це забезпечить легкий доступ у важкодоступні куточки порожнини рота, наприклад, кутні зуби.
Розмір головки зубної щітки залежить від того, для кого вона призначена.
Для дітей підходить щітка з 23 пучками щетини. Підліткам слід обирати щітки з 39 пучками, а для дорослих оптимальним варіантом є 47-55 пучків.Також по темі: Як позбутися жовтих плям на зубах Електрична зубна щітка – переваги і недоліки Продукти для здорових зубів: що варто додати до свого раціону
Електричні щітки
При виборі електричної щітки варто звертати увагу на:
- Тип головки – знімний або незнімний. Другий варіант відрізняється більш доступною ціною, але вважається одноразовим.
- Датчик тиску. Така функція корисна тим, що не дає робити сильний тиск під час чищення.
Перед тим, як вибрати електрощітку, рекомендується ознайомитися з принципом її роботи.
Кращими вважаються такі, які поєднують зворотно-обертальні рухи й ті, що пульсують.
Це дозволить розм’якшити й видалити зубний камінь.
Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно чистити зуби.
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