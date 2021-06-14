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ICTV Ранок 14.06.2021 18:00
14.06.2021 18:00
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Електрична зубна щітка – переваги і недоліки


Чищення зубів – невід’ємна частина кожного ранку, але важливо розуміти, якою саме зубною щіткою краще це робити. 

Більшість користується класичними зубними щітками, але багато людей наразі надають перевагу електричним за їхню сучасність і функціональність. 

Ми зібрали переваги і недоліки електричної зубної щітки, аби ви краще розуміли, на що звертати увагу при виборі цього засобу. 

Цікавий факт: першу електричну зубну щітку розробили в Швейцарії, вона отримала назву Broxodent і стала доступна в продажу в 1954 році.

Переваги електричної зубної щітки

  • Електрична зубна щітка ефективне очищає зуби, зокрема у важкодоступних місцях. 
  • Вбудований таймер автоматично визначає завершення потрібних двох хвилин для чищення. 
  • Для деяких моделей не потрібно купувати зубну пасту, спеціальна речовина вже міститься у волокнах і готова для застосування. 
  • Зміна насадок дозволяє користуватись приладом одразу кільком членам родини.
  • Електрична зубна щітка суттєво полегшує чищення, адже рухати рукою майже немає потреби. 

Недоліки електричної зубної щітки 

  • Висока вартість. 
  • Є щітки, до яких доволі складно знайти насадки і тому, перш ніж придбати певну модель, переконайтесь, щоб всі деталі до неї були у продажу. 
  • Електрична щітка потребує регулярної підзарядки. 
  • Дешеві зразки найчастіше працюють на пальчикових батарейках, і їхні функції доволі обмежені у порівнянні з більш дорогими моделями. 
  • Електрична зубна щітка може пошкодити зубну емаль, а також при необережному використанні небезпечна для пломб і коронок, оскільки вона сама регулює інтенсивність рухів і може механічно пошкодити їх.

Перед тим, як вибрати зубну щітку, проконсультуйтесь з лікарем-стоматологом.

Також по темі: Випала пломба? Як отримати компенсацію від стоматолога

Якщо ви маєте проблеми з зубами або яснами, можливо, краще утриматись від користування електричною зубною щіткою для безпечної гігієни вашої ротової порожнини.

Електрична зубна щітка – це хороший девайс для вашої комфортної гігієни, але він має багато особливостей, які потребують додаткових коштів. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно чистити зуби.

Фото: Unsplash

Ірина Танасійчук

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Теги: корисні поради
14.06.2021 18:00



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