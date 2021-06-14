Електрична зубна щітка – переваги і недоліки

Чищення зубів – невід’ємна частина кожного ранку, але важливо розуміти, якою саме зубною щіткою краще це робити.

Більшість користується класичними зубними щітками, але багато людей наразі надають перевагу електричним за їхню сучасність і функціональність.

Ми зібрали переваги і недоліки електричної зубної щітки, аби ви краще розуміли, на що звертати увагу при виборі цього засобу.

Цікавий факт: першу електричну зубну щітку розробили в Швейцарії, вона отримала назву Broxodent і стала доступна в продажу в 1954 році.

Переваги електричної зубної щітки

Електрична зубна щітка ефективне очищає зуби, зокрема у важкодоступних місцях.

Вбудований таймер автоматично визначає завершення потрібних двох хвилин для чищення.

Для деяких моделей не потрібно купувати зубну пасту, спеціальна речовина вже міститься у волокнах і готова для застосування.

Зміна насадок дозволяє користуватись приладом одразу кільком членам родини.

Електрична зубна щітка суттєво полегшує чищення, адже рухати рукою майже немає потреби.

Недоліки електричної зубної щітки

Висока вартість.

Є щітки, до яких доволі складно знайти насадки і тому, перш ніж придбати певну модель, переконайтесь, щоб всі деталі до неї були у продажу.

Електрична щітка потребує регулярної підзарядки.

Дешеві зразки найчастіше працюють на пальчикових батарейках, і їхні функції доволі обмежені у порівнянні з більш дорогими моделями.

Електрична зубна щітка може пошкодити зубну емаль, а також при необережному використанні небезпечна для пломб і коронок, оскільки вона сама регулює інтенсивність рухів і може механічно пошкодити їх.

Перед тим, як вибрати зубну щітку, проконсультуйтесь з лікарем-стоматологом.

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Якщо ви маєте проблеми з зубами або яснами, можливо, краще утриматись від користування електричною зубною щіткою для безпечної гігієни вашої ротової порожнини.

Електрична зубна щітка – це хороший девайс для вашої комфортної гігієни, але він має багато особливостей, які потребують додаткових коштів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно чистити зуби.

Фото: Unsplash

Ірина Танасійчук

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