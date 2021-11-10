Як правильно чистити зуби: прості рекомендації

Як правильно чистити зуби – прості правила та поради, які допоможуть зберегти здоров’я твоєї усмішки.

Так-так, на жаль, багато людей не знає, як доглядати за своїми зубами, і все життя роблять це неправильно.

А виявляється, все дуже просто!

Ранок у Великому Місті розкаже, як правильно чистити свої зуби, щоб вони були здоровими.

Поради, як правильно чистити зуби

Техніка чищення

Одним із найкращих методів чищення зубів вважається техніка Басса. Варто дотримуватись таких рекомендацій:

Розмісти щітку під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів

Роби плавні рухи від передніх до задніх зубів

Круговими рухами очисти жувальну поверхню зубів

У кінці обов’язково очистіть язик

У Міністерстві охорони здоров’я України рекомендують чистити зуби не менше 2 хвилин двічі на день. Таким чином, ти зменшуєш ризик карієсу та хвороб ясен.

Зубну щітку варто змінювати кожні 3 місяці.

Як обрати зубну пасту

Медики наголошують, що однієї лише правильної техніки чищення зубів буде замало. Тому вони радять відповідально ставитись і до вибору зубної пасти.

Коли купуєш її в магазині, то обов’язково звертай увагу на наявність фтору. Для дорослих допустимий вміст фториду – щонайменше 1350 ppm.

Якщо ти маєш підвищену чутливість зубів, то краще обрати зубну пасту без фтору.

А для ще більшої ефективності очищення зубів варто використовувати ще й зубну нитку. Вона допоможе не лише дістатись до важкодоступних ділянок ротової порожнини, але й попередить виникнення карієсу та хвороб ясен.

Як чистити зуби – відео

Бережи своє здоров’я та чисть зуби правильно!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно їсти для здоров’я зубів.

Фото: Pexels

Дарина Реготун

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.