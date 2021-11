Як правильно чистити зуби: прості рекомендації

Як правильно чистити зуби – прості правила та поради, які допоможуть зберегти здоров’я твоєї усмішки.

Так-так, на жаль, багато людей не знає, як доглядати за своїми зубами, і все життя роблять це неправильно.

А виявляється, все дуже просто!

Ранок у Великому Місті розкаже, як правильно чистити свої зуби, щоб вони були здоровими.

Одним із найкращих методів чищення зубів вважається техніка Басса. Варто дотримуватись таких рекомендацій:

У Міністерстві охорони здоров’я України рекомендують чистити зуби не менше 2 хвилин двічі на день. Таким чином, ти зменшуєш ризик карієсу та хвороб ясен.

Зубну щітку варто змінювати кожні 3 місяці.

Медики наголошують, що однієї лише правильної техніки чищення зубів буде замало. Тому вони радять відповідально ставитись і до вибору зубної пасти.

Коли купуєш її в магазині, то обов’язково звертай увагу на наявність фтору. Для дорослих допустимий вміст фториду – щонайменше 1350 ppm.

Якщо ти маєш підвищену чутливість зубів, то краще обрати зубну пасту без фтору.

А для ще більшої ефективності очищення зубів варто використовувати ще й зубну нитку. Вона допоможе не лише дістатись до важкодоступних ділянок ротової порожнини, але й попередить виникнення карієсу та хвороб ясен.

Бережи своє здоров’я та чисть зуби правильно!

Фото: Pexels

