Місячний календар на січень 2022 – сприятливі та несприятливі дати

Сприятливі та несприятливі дні у січні 2022 – детальний місячний календар.

Коли чекати на збільшення прибутків, а коли варто більше відпочивати для збереження здоров’я?

Які рішення ухвалювати, а де краще дати часу зробити свою справу.

Дивись, читай і зберігай місячний календар на січень 2022.

Найкращий час для прийняття важливих рішень.

День сприятливий для романтичного спілкування з представниками протилежної статі.

Астрологи радять сьогодні зосередитися на громадській діяльності.

У цей день Місяць сприятливо ставиться енергійних активностей.

Це вдалий час для кар’єрного розвитку.

День сприятливий для ухвалення важливих рішень

Один з найбільш позитивних і енергетично потужних днів.

Варто зосередитись на головному.

Сприятливий день, особливо в питаннях, що стосуються здоров’я.

Вдалими будуть хірургічні операції та косметичні процедури.

Можна починати нові проекти та вирушати у подорож.

Вдалий час для реалізації планів і старту нових проектів.

Можна йти на ризик, але лише у тих справах, які не стосуються фінансів.

Сприятливий день для відсторонення від метушні і повсякденних проблем.

У цю дату можна помітити те, що раніше було поза увагою.

Астрологи радять зосередитись на собі і віднайти душевний баланс.

Один із критичних днів. Сьогодні активізуються «внутрішні змії» кожної людини.

Життєвий тонус зменшується.

Краще обмежити активність і просто відпочити.

Може відчуватись упадок фізичних та духовних сил.

Варто зайнятись справами, які не потребують великих затрат внутрішнього ресурсу.

Астрологи радять відкласти справи, що потребують продуманості та точності.

Важливі переговори або укладення договорів можуть бути зірвані через дрібницю.

Цього дня краще остерігатись гострих предметів та вогню, бо є великий ризик, що трапиться нещасний випадок.

У цю дату самопочуття може бути не найкращим.

Крім того, можуть проявитися хронічні захворювання.

Необхідно сконцентруватися на позитивних емоціях і думках.

Цей день може принести фізичне та емоційне виснаження.

Тому краще не витрачати сили на щось масштабне і грандіозне, натомість — зайнятися рутинними справами.

Цей день вважається найважчим з усього місячного циклу.

Є велика ймовірність конфліктів і сварок.

У діях та висловлюваннях варто бути обережними.

