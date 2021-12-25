Магнітні бурі у січні 2022 – календар небезпечних дат

Січень 2022 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В перший місяць нового року на нас чекає 3 магнітні бурі різної потужності.
У які саме дні вони будуть, як вони можуть вплинути на стан здоров’я та як вберегти свій фізичний та емоційний стан?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у січні 2022.
Магнітні бурі у січні 2022
Магнітні бурі в Україні – календар на січень 2022
У січні очікуються дві затяжні магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї людини. Одна на початку, а друга наприкінці місяця.
Також між ними буде слабе геомагнітне коливання, яке відчують здебільшого метеозалежні люди.
5-7 січня – середня магнітна буря
18 січня – слабка магнітна буря
20-21 вересня – сильна магнітна буря
Магнітні бурі – вплив на здоров’я
Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні відчуття. Зокрема:
- Загострення хронічних хвороб
- Головний біль, запаморочення
- Підвищення артеріального тиску
- Панічні атаки
- Різкі зміни настрою, відчуття загальної пригіченості, депресія
- Слабкість, низька продуктивність
- Безсоння
Як пережити магнітну бурю
Аби уникнути проблем зі здорв’ям під час магнітних бур, рекомендуємо дотримуватися таких порад.
- По можливості, уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.
- Проводь більше часу на свіжому повітрі.
- Пий 1,5-2 літри чистої води на день (чай, кава та соки не рахуються)
- Виключи з меню солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на грудень 2021.
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