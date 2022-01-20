Суд над Порошенко: чим завершиться справа і кому вона вигідна

Все, що потрібно знати про суд над Петром Порошенком.
На свободі, але без паспорта. Напередодні київський Печерський суд відпустив 5-го президента Петра Порошенка під особисте зобов’язання.
Щоправда, експрезидент повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду та з’являтися на виклики.
Сторона обвинувачення розчарована. Прокурори просили суд про арешт Порошенка з можливістю грошової застави у мільярд гривень.
Справа Петра Порошенка
Нагадаємо, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.
Йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-15-му роках.
Партія 5 президента України вважає такі підозри політично вмотивованими і звинувачують чинну владу в переслідуванні опозиції.
Але чому суд не підтримав прохання прокурорів?
Думки експертів розходяться.
Політичний консультант Сергій Биков говорить:
—Якщо ми подивимось на рішення судді Соколова, він завжди ухвалює зважені рішення і не ухвалює якихось радикальних рішень, які можуть потім використовувати або сторона обвинувачення або сторона захисту для того, щоб викривати судовий процес.
Деякі експерти переконані, що будь-яке інше рішення суду могло б привести до серйозних наслідків і навіть внутрішньо-політичної кризи.
Директор Інституту світової політики, Євген Магда розповідає:
— Кожен суддя пам’ятає, що його життя не завершується після того, як він виносить те чи інше рішення.
Порошенко насправді провів потужну інформаційну кампанію в кінці минулого і на початку цього тижня.
Він створив ситуацію, коли винесення йому рішення навіть про домашній арешт, не говорячи вже про ув’язнення в слідчому ізоляторі, могло спричинити серйозні потрясіння.
Третя версія
Ув’язнення колишнього президента могло б серйозно вплинути на наші відносини із західними партнерами.
Зрештою, підтримати Порошенка на суді особисто прийшов Штефан Фюле – колишній єврокомісар з питань розширення та сусідства.Також по темі: Підозра Порошенку: що відбувається навколо V президента Судова реформа зрушила з мертвої точки. Коли українські суди стануть чесними? Що спільного у Зеленського і Порошенка?
То невже історія з судом над Порошенком може вплинути на рейтинги політичних сил?
То яка доля Порошенка: арешт, застава чи виправдальний вирок?
І кому насправді вигідний арешт?
Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Петру Порошенко оголосили підозру.
Фото: Петро Порошенко