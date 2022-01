Суд над Порошенко: чим завершиться справа і кому вона вигідна

Все, що потрібно знати про суд над Петром Порошенком.

На свободі, але без паспорта. Напередодні київський Печерський суд відпустив 5-го президента Петра Порошенка під особисте зобов’язання.

Щоправда, експрезидент повинен здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду та з’являтися на виклики.

Сторона обвинувачення розчарована. Прокурори просили суд про арешт Порошенка з можливістю грошової застави у мільярд гривень.

Нагадаємо, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-15-му роках.

Партія 5 президента України вважає такі підозри політично вмотивованими і звинувачують чинну владу в переслідуванні опозиції.

Але чому суд не підтримав прохання прокурорів?

Думки експертів розходяться.

Політичний консультант Сергій Биков говорить:

Деякі експерти переконані, що будь-яке інше рішення суду могло б привести до серйозних наслідків і навіть внутрішньо-політичної кризи.

Директор Інституту світової політики, Євген Магда розповідає:

Порошенко насправді провів потужну інформаційну кампанію в кінці минулого і на початку цього тижня.

Він створив ситуацію, коли винесення йому рішення навіть про домашній арешт, не говорячи вже про ув’язнення в слідчому ізоляторі, могло спричинити серйозні потрясіння.

Ув’язнення колишнього президента могло б серйозно вплинути на наші відносини із західними партнерами.

Зрештою, підтримати Порошенка на суді особисто прийшов Штефан Фюле – колишній єврокомісар з питань розширення та сусідства.

То невже історія з судом над Порошенком може вплинути на рейтинги політичних сил?

То яка доля Порошенка: арешт, застава чи виправдальний вирок?

І кому насправді вигідний арешт?

