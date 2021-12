Справа Порошенка: чому 5 президенту України оголосили підозру?

П’ятого президента України, а нині – народного депутата Петра Порошенка звинувачують у державній зраді та створенні терористичної організації.

Підозру у кримінальній справі політику не вручили особисто, оскільки той поїхав на конференцію до Варшави.

За словами адвокатів Порошенка, документ залишили у хвіртці біля його будинку, що порушує процедуру вручення підозри.

Сам політик на неї вже відреагував і запевнив – повернеться в Україну на початку Нового року.

Порошенка підозрюють в організації постачання вугілля з Росії й так званих псевдореспублік на окупованому Донбасі.

Які подробиці справи вже відомі? Чи є докази? І що буде далі?

