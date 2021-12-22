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Video: Справа Порошенка: чому 5 президенту України оголосили підозру?

П’ятого президента України, а нині – народного депутата Петра Порошенка звинувачують у державній зраді та створенні терористичної організації. Підозру у кримінальній справі політику не вручили особисто, оскільки той поїхав на конференцію до Варшави. За словами адвокатів Порошенка, документ залишили у хвіртці біля його будинку, що порушує процедуру вручення підозри. Сам політик на неї вже відреагував і запевнив – повернеться в Україну на початку Нового року. Порошенка підозрюють в організації постачання вугілля з Росії й так званих псевдореспублік на окупованому Донбасі. [read_more_news] Які подробиці справи вже відомі? Чи є докази? І що буде далі? Дивіться в сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Україна потрібна Кремлю. Фото: petroporoshenko

Справа Порошенка: чому 5 президенту України оголосили підозру?
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П’ятого президента України, а нині – народного депутата Петра Порошенка звинувачують у державній зраді та створенні терористичної організації.

Підозру у кримінальній справі політику не вручили особисто, оскільки той поїхав на конференцію до Варшави.

За словами адвокатів Порошенка, документ залишили у хвіртці біля його будинку, що порушує процедуру вручення підозри.

Сам політик на неї вже відреагував і запевнив – повернеться в Україну на початку Нового року.

Порошенка підозрюють в організації постачання вугілля з Росії й так званих псевдореспублік на окупованому Донбасі.

Також по темі: Що спільного у Зеленського і Порошенка? Хто буде наступним президентом України? Казарін про те, яке протистояння чекає на виборців Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна

Які подробиці справи вже відомі? Чи є докази? І що буде далі?

Дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Україна потрібна Кремлю.

Фото: petroporoshenko

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ICTV / Ранок / Справа Порошенка: чому 5 президенту України оголосили підозру? / 22.12.2021 11:40
22.12.2021 11:40

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