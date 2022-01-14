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ICTV Ранок 14.01.2022 15:49
14.01.2022 15:49
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Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров’я

Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров’я

Купання на Водохреща: правила занурення в ополонку без шкоди для здоров’я.

Наближається свято Водохреща, отже, вже зовсім скоро найсміливіші розпочнуть традиційні Йорданські купання.

Згідно з релігійними переконаннями, вода цього дня очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на весь наступний рік.

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Якщо тобі набридло просто спостерігати за сміливцями, які безстрашно пірнають у крижану водойму, і ти й собі хочеш спробувати, тоді мусиш прочитати цю статтю.

Адже Ранок у Великому Місті підготував інструкцію для всіх, хто хоче цьогоріч зануритися в ополонку.

Готуємось до занурення

Не думай, що до такого серйозного кроку, як занурення в ополонку, не потрібно готуватися.

Якщо стрибнути в крижану, хоч і цілющу воду без підготовки, можна серйозно захворіти.

Це, до речі, стосується не лише новачків.

Загартуйся

Щонайменше за 2 тижні до занурення в ополонку, потрібно почати загартовувати свій організм.

Все, як нас учили ще у школі.

Обтирайся холодною водою і приймай контрастний душ.

Можеш навіть виходити на вулицю у домашньому одязі на короткий час (не більше 5 хвилин).

Правильно обирай місце

Не слід проводити йорданські купання у диких і непідготовлених місцях.

Обирай людну і обладнану ополонку.

Так буде не лише веселіше, а й безпечніше.

Адже там увесь день чергують медики та рятувальники.

Але не забувай дотримуватися безпечної дистанції – під час пандемії це вкрай важливо.

Зазирни в прогноз погоди

Так, ми знаємо, що вірних християн не злякати найлютішими морозами.

Проте, якщо ти в цій справі новачок, краще почекати теплішої погоди.

Медики не радять занурюватись за температури, що нижче -5°C.

Не забудь ситно поїсти

Бувалі моржі знають, що за годину перед зануренням треба смачно поїсти.

А от алкоголю перед купанням вживати не можна.

Як правильно пірнати в ополонку?

  1. Зроби розминку, а потім швидко знімай одяг.
  2. До води підходь у зручному та неслизьому взутті, для прикладу, у гумових капцях.
  3. У воду заходь поступово. Заборонені витівки із стрибками вниз головою – це може призвести до шоку від холоду.
  4. Новачкам у воді можна бути не більше 10 секунд, більш досвідченим – не більше 30 секунд.
  5. Вийшовши з води, потрібно пробігтися, насухо витертися і швидко одягатися.
  6. Після купання не забудь випити гарячого чаю.

Купання на Водохреща: протипоказання

Ми не можемо не згадати тих, кому занурюватися в ополонку не можна.

Це люди, у яких наявні наступні хвороби:

  • запальні захворювання носоглотки, придаткових порожнин носа, отити;
  • недавні захворювання легенів, перенесена пневмонія, астма;
  • всі захворювання серцево-судинної системи;
  • цукровий діабет;
  • епілепсія, травми голови і спини, склероз судин, енцефаліт;
  • захворювання сечостатевої системи;
  • шкірно-венеричні захворювання.

Також категорично заборонено занурюватись вагітним жінкам та дітям до 7 років, не рекомендується купатись у крижаній воді й літнім людям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та традиції свята Водохреща.

Фото: depositphotos

Софія Сукач

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Теги: Здоров'я, традиції
14.01.2022 15:49



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