Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров’я

Купання на Водохреща: правила занурення в ополонку без шкоди для здоров’я.
Наближається свято Водохреща, отже, вже зовсім скоро найсміливіші розпочнуть традиційні Йорданські купання.
Згідно з релігійними переконаннями, вода цього дня очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на весь наступний рік.Також по темі: Понижена температура тіла: основні причини і що робити Як виявити і знешкодити інтернет-троля? Як читати 5 книг на місяць: лайфхаки, які працюють
Якщо тобі набридло просто спостерігати за сміливцями, які безстрашно пірнають у крижану водойму, і ти й собі хочеш спробувати, тоді мусиш прочитати цю статтю.
Адже Ранок у Великому Місті підготував інструкцію для всіх, хто хоче цьогоріч зануритися в ополонку.
Готуємось до занурення
Не думай, що до такого серйозного кроку, як занурення в ополонку, не потрібно готуватися.
Якщо стрибнути в крижану, хоч і цілющу воду без підготовки, можна серйозно захворіти.
Це, до речі, стосується не лише новачків.
Загартуйся
Щонайменше за 2 тижні до занурення в ополонку, потрібно почати загартовувати свій організм.
Все, як нас учили ще у школі.
Обтирайся холодною водою і приймай контрастний душ.
Можеш навіть виходити на вулицю у домашньому одязі на короткий час (не більше 5 хвилин).
Правильно обирай місце
Не слід проводити йорданські купання у диких і непідготовлених місцях.
Обирай людну і обладнану ополонку.
Так буде не лише веселіше, а й безпечніше.
Адже там увесь день чергують медики та рятувальники.
Але не забувай дотримуватися безпечної дистанції – під час пандемії це вкрай важливо.
Зазирни в прогноз погоди
Так, ми знаємо, що вірних християн не злякати найлютішими морозами.
Проте, якщо ти в цій справі новачок, краще почекати теплішої погоди.
Медики не радять занурюватись за температури, що нижче -5°C.
Не забудь ситно поїсти
Бувалі моржі знають, що за годину перед зануренням треба смачно поїсти.
А от алкоголю перед купанням вживати не можна.
Як правильно пірнати в ополонку?
- Зроби розминку, а потім швидко знімай одяг.
- До води підходь у зручному та неслизьому взутті, для прикладу, у гумових капцях.
- У воду заходь поступово. Заборонені витівки із стрибками вниз головою – це може призвести до шоку від холоду.
- Новачкам у воді можна бути не більше 10 секунд, більш досвідченим – не більше 30 секунд.
- Вийшовши з води, потрібно пробігтися, насухо витертися і швидко одягатися.
- Після купання не забудь випити гарячого чаю.
Купання на Водохреща: протипоказання
Ми не можемо не згадати тих, кому занурюватися в ополонку не можна.
Це люди, у яких наявні наступні хвороби:
- запальні захворювання носоглотки, придаткових порожнин носа, отити;
- недавні захворювання легенів, перенесена пневмонія, астма;
- всі захворювання серцево-судинної системи;
- цукровий діабет;
- епілепсія, травми голови і спини, склероз судин, енцефаліт;
- захворювання сечостатевої системи;
- шкірно-венеричні захворювання.
Також категорично заборонено занурюватись вагітним жінкам та дітям до 7 років, не рекомендується купатись у крижаній воді й літнім людям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та традиції свята Водохреща.
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