Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров’я

Купання на Водохреща: правила занурення в ополонку без шкоди для здоров’я.

Наближається свято Водохреща, отже, вже зовсім скоро найсміливіші розпочнуть традиційні Йорданські купання.

Згідно з релігійними переконаннями, вода цього дня очищує від гріхів та заряджає здоров’ям на весь наступний рік.

Якщо тобі набридло просто спостерігати за сміливцями, які безстрашно пірнають у крижану водойму, і ти й собі хочеш спробувати, тоді мусиш прочитати цю статтю.

Адже Ранок у Великому Місті підготував інструкцію для всіх, хто хоче цьогоріч зануритися в ополонку.

Не думай, що до такого серйозного кроку, як занурення в ополонку, не потрібно готуватися.

Якщо стрибнути в крижану, хоч і цілющу воду без підготовки, можна серйозно захворіти.

Це, до речі, стосується не лише новачків.

Щонайменше за 2 тижні до занурення в ополонку, потрібно почати загартовувати свій організм.

Все, як нас учили ще у школі.

Обтирайся холодною водою і приймай контрастний душ.

Можеш навіть виходити на вулицю у домашньому одязі на короткий час (не більше 5 хвилин).

Не слід проводити йорданські купання у диких і непідготовлених місцях.

Обирай людну і обладнану ополонку.

Так буде не лише веселіше, а й безпечніше.

Адже там увесь день чергують медики та рятувальники.

Але не забувай дотримуватися безпечної дистанції – під час пандемії це вкрай важливо.

Так, ми знаємо, що вірних християн не злякати найлютішими морозами.

Проте, якщо ти в цій справі новачок, краще почекати теплішої погоди.

Медики не радять занурюватись за температури, що нижче -5°C.

Бувалі моржі знають, що за годину перед зануренням треба смачно поїсти.

А от алкоголю перед купанням вживати не можна.

Ми не можемо не згадати тих, кому занурюватися в ополонку не можна.

Це люди, у яких наявні наступні хвороби:

Також категорично заборонено занурюватись вагітним жінкам та дітям до 7 років, не рекомендується купатись у крижаній воді й літнім людям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та традиції свята Водохреща.

Фото: depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.