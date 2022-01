Найгучніші політичні замахи та вбивства: чия смерть змінила хід історії

Найрезонансніші замахи та вбивства світових політиків.

Часом смерті політичних лідерів зовсім не випадкові.

Їх свідомо знищують політичні опоненти чи навіть зовнішні вороги.

Замахи на політичних фігур шокують не лише холоднокровністю, але часто і відсутністю мотиву.

Вбивство в прямому ефірі.

1963го року на очах у мільйона глядачів у Далласі, штат Техас двома пострілами із гвинтівки смертельно поранили 35-го президента США Джона Кеннеді.

Через пів години 46-річний президент помер.

Очільник США та перша леді Жаклін Кеннеді у куленепробивному лімузині їхали вулицями міста.

Однак Кеннеді наказав прибрати відкидний дах автівки, аби люди могли бачити свого президента. Це рішення виявилось фатальним.

Кулі потрапили у шию та голову. Через кілька годин за підозрою у вбивстві арештували Лі Освальда, колишнього морського піхотинця США.

Виникло чимало питань: чому Освальд вбив американського президента? Він діяв самостійно чи в чужих інтересах? І чи мав спільника?

Однак сам Освальд не встиг відповісти на ці питання, бо його й самого вбили.

Нині, близько 15 тисяч документів про вбивство Кеннеді досі залишаються повністю або частково засекреченими.

Згідно із розпорядженням президента США Джо Байдена, усі документи опублікують до кінця 2022 року.

1981 року здійснили замах на 40-го президента Сполучених Штатів Америки, Рональда Рейгана.

Після промови у Вашингтоні Рейган направився до готелю Хілтон. Біля входу в готель невідомий 6 разів вистрелив у президента.

Рейгану пробило легеню, та він вижив. Стрільцем виявився Джон Хінклі молодший, який раніше переслідував президента Джиммі Картера і лікувався від психічного розладу.

Спонукала Хінклі на замах одержимість голлівудською актрисою Джоді Фостер.

Вбивством президента він хотів прославитись на всю Америку, аби омріяна зірка звернула на нього увагу.

Хінклі визнали неосудним через психічні розлади і запроторили у психіатричну лікарню.

У 2016 році чоловіка випустили із забороною наближатися до родини Рейганів та Фостер.

Які ще замахи та вбивства сколихнули світ?

