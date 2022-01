Як і де знайти нових друзів: 5 дієвих порад

Цікаві поради, завдяки яким ти покращиш свої комунікативні навички та з легкістю знайдеш нових друзів.

Якщо у тебе немає друзів, або є, але хочеш розширити це коло, тобі неодмінно стануть у нагоді наші поради. Вони можуть вказати правильний шлях до вирішення цієї проблеми.

Не важливо, де відбувається знайомство. Запорукою вдалого дружнього зв’язку та приємного враження про тебе є: позитив, відкритість, привітність, доброзичливість та щирість.

Ранок у Великому Місті підготував 5 дієвих порад для пошуку друзів

Хочеш зав’язати контакт? Ніхто тебе не осудить, якщо ти проявиш ініціативу і напишеш приємний коментар під постом людини, яка тебе зацікавила. Чи навіть відразу відправиш особисте повідомлення.

Таку людину можна знайти в спільних друзях чи групах, якщо є спільні інтереси — це великий плюс.

Також, як варіант, варто спробувати пошук на сайтах знайомств.

Не бійся підходити до людей в громадських закладах.

Провівши спостереження за “об‘єктом”, наприклад, в бібліотеці, можна дізнатися, чим людина цікавиться, які полюбляє книги. Так вже вимальовується аналіз потенційного приятеля.

Також, локацією для знайомства з новими друзями можуть бути: ресторан, кофейня, кіно, театри тощо.

Одна із найпопулярніших ідей — це піти на вечірку.

Головне — бути серед людей: для знайомства підійдуть навіть продуктові магазини чи торгово-розважальні центри.

Прогулюючись парком або ідучи до магазину, по дорозі можна зустріти чимало людей, особливо у вихідні. Проявляй ініціативу, спробуй завести розмову з перехожими, навіть банально про погоду…

Ящо у тебе і твого потенційного друга є домашні улюбленці — це чудовий привід для знайомства, та в подальшому спільних тем.

Похід у спортзал чи то на танці допоможе більше комунікувати з людьми, придивляючись до кожного учасника.

Скоріше за все, там ти зустрінеш тих, з ким захочеться поспілкуватися ближче.

Не соромся, якщо тобі набрид стиль твого життя, ніколи не пізно додати нові барви.

Частіше подорожуй, відпочивай, будь активним учасником цього світу та посміхайся кожного дня, тоді люди почнуть тягнутися до тебе.

Шукай спільні інтереси з людьми та заводь нових друзів, а ми тобі в цьому допоможемо!



Нагадаймо, раніше ми розповідали про поради, які допоможуть увійти в режим після новорічних свят.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.