Ворожіння на Старий Новий рік 2022: коли ідеальний час

Коли гадають на Старий Новий рік.

Незважаючи на те, що це свято не є офіційним. більшість українців все-ж полюбляють його візначати.

З роками Старий Новий рік обріс багатьма цікавими традиціями, звичаями, обрядами і ритуалами.

Найчастіше дівчата збираються разом, щоб поворожити на кохання.

Ранок у Великому Місті розкаже, коли настає ідеальний час, щоб гадати на нареченого та долю.

Зимові церковні свята тривають від Різдва і до Водохреща.

Саме в цей час, за повір’ям, нечиста сила гуляє вулицями та підбиває людей на погані вчинки.

Також існує легенда, що в цей час доля привідкриває завісу майбутнього і можна туди зазирнути.

В період з 6 по 19 січня наші предки проводили обряди та ритуали, і, навіть, ворожили.

Для молодих та незаміжніх дівчат це було особливо актуально, адже ходили чутки, що саме на Старий Новий рік можна побачити свою долю.

Існує кілька поширених типів ворожінь, однак майже всі вони зосереджені на тому, щоб дізнатись ім’я, характер, колір волосся свого судженого, чи скоро буде весілля, чи буде шлюб щасливим і багато іншого.

Перед тим як переходити до ворожіння, важливо чітко сформулювати своє питання і подумки абстрагуватися від усього, що може відволікати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно ворожити на Старий Новий рік.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.