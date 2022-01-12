Модні шапки 2021/2022: головні тренди зими

Як вибрати модну і теплу шапку на зиму 2022 — актуальні моделі та тренди.
Дівчата відмовляються носити головний убір взимку через те, що від може зіпсувати зачіску.
Однак — це застаріле упередження.
Правильно підібрана шапка чи хустка не тільки захистить від холоду, але й стане ідеальнним завершенням образу.
Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку стильних варіантів головних уборів на зиму, де точно знайдеш щось для себе.
Читай наш матеріал і будь стильною при будь-якій погоді!
Модні шапки на зиму 2021-2022
Бейсболки
Якщо раніше кепки та бейсболки носили лише зі спортивним костюмом, тож нині привила змінились.
Модницям вдається вдало поєднати цей головний убір з класичним пальто чи костюмом.
До речі, тепер можна знайти і утеплені бейсболки, що чудово зихищають від холоду.
Зокрема можна знайти: тедді, шкіряні, з ангорки та твіду.
Капелюхи
Ще одна не зовсім звична модель головного убору на зиму — капелюх «федори».
Фетрові або тканинні крисаті капелюхи вже завоювали в літньому гардеробі, тож у більш теплому варіанті він перейшов до зимового гардеробу.
Особливо гарно “федори” поєднуються з прямим пальто класичного крою, але експеременти ніхто не забороняв.
Кепі
Базовий аксесуар в зимово-осінній сезон.
Якщо давно приглядалась до кепі, але не наважувалась, то варто все-ж приміряти і нарешті додати його до свого образу.
Щоб цей тренд працював на тебе, варто пам’ятати правило: до темного одягу краще підбирати світлі кепі.
Шапка біні
Перейдемо до більш традиційних зимових уборів.
Шапка біні — маст хев зимового сезону 2021/2022.
Дизайнери не встановлюють чітких правил для цієї моделі.
Тож можна обирати на власний смак і не пригадаєш.Також по темі: Модні пуховики 2022: що буде в тренді цієї зими Стильно та тепло. Модне взуття на зиму 2021-2022 Елегантна простота. Стильні зачіски на довге волосся, які легко повторити
Хустка
Жіноча хустка — універсальна річ поза трендами та сезонами.
Її можна пов’язати на голову поверх верхнього одягу, можна накинути на плечі.
Можна поексперементувати і одягнути під капелюх.
Варіантів безліч, як і оранаментів.
Але краще зупинитись на пастельних відтінках.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на зиму.
Фото: Unsplash