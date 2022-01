Мікс затишку і стилю. Модні шарфи на зиму 2021/22

Трендові моделі шарфів, які зігріватимуть цієї зими.

У це складно повірити, але зима, до приходу якої ми так довго готувалися, вже тут.

Отже, більше не можна відкладати на потім підбір теплого та стильного гардеробу, що складається не лише із пуховика та шапки.

Шарф — це часто недооцінений, але вкрай важливий аксесуар, який ладен зігріти і доповнити твій образ.

Але які шарфики будуть у тренді цього сезону?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Об’ємний шарф-оверсайз точно стане хітом зими 2021-22.

Така модель буквально ладна замінити пледик, з-під якого так важко виповзати холодного ранку.

Але, окрім тепла та затишку, шарф оверсайз подарує тобі особливий стиль.

Найбільше вони пасуватимуть дівчатам із типом фігури “груша”, а от красуням із “перевернутим трикутником” краще приглянутись до більш витончених моделей.

Як би сильно ти не прагнула до сучасних трендів, взимку все ж варто акценувати увагу на теплі.

А що забезпечить його краще, ніж ніжний і м’який кашемір.

Шарфи з цього матеріалу ніколи не вийдуть з моди, з огляду на свою практичність та комфорт.

До того ж дизайнери знову і знову експерементують із цією, напрочуд, теплою тканиною.

Хороші новини для всіх любителів романтичних та ніжних образів.

Адже саме шарфики з малюнками можуть додати особливого шарму.

Також у тренді логомерія.

Проте зваж — якщо обираєш аксесуар із логотипом відомого бренду, то назавжди забудь про підробки.

Шовкові хустинки, які увірвалися у світ моди восени 2021, зміняться на більш утеплені, але не менш стильні варіанти.

Перевага таких моделей у тому, що їх можна носити і як шарф, і як головний убір.

Мінімалізм ніколи не втратить своєї акутальності.

Тому, якщо хочеш носити свій шарфик ще не один рік поспіль, радимо обрати однотонний варіант.

У сезоні осінь-зима 2021-2022 найбільш актуальними кольорами для шарфів є:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи на зиму 2021/22.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.