Гарні щедрівки для дітей і дорослих. Як привітати з Щедрим вечором

Найкращі щедрівки українською мовою для дітей і дорослих.
13 січня, напередодні Старого Нового року, православні та греко-католики відзначають Щедрий вечір. За церковним календарем у цей день також шануть пам’ятіь преподобної Меланії (Маланки).
Створити справжню атмосферу свята допоможуть щедрівки – традційні пісні, у яких прославляють господарів оселі та бажають їм здоров’я, багатства, щасливої долі.
Найкращі щедрівки
Щедрівки для дітей
Бігла мишка по льоду
Бігла мишка по льоду,
Загубила коляду,
А ти біжи, позбирай —
Буде шишка й коровай!
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Щедрівочка щедувала
Щедрівочка щедувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.Також по темі: Старий Новий рік – що це за свято? Походження і традиції Ворожіння на Старий Новий рік 2022: коли ідеальний час Любовний гороскоп на 2022 рік: що Блакитний Тигр обіцяє у стосунках різним знакам зодіаку
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Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала. —
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
А як каші не дасте, м Візьму вола за ріжок,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Дайте коляду,
Бо вам хату завалю.
Дайте книш,
Бо напущу вам в хату миш.
Дайте пиріг,
Бо потягну хату за ріг.
Щедрівки для дорослих
Щедрий вечір, добрий вечір
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!
***
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя та здоров’я,
Жити будете з любов’ю,
Чесні будуть справи та дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!
***
Нехай цей старий Новий рік
Вам багато щастя принесе.
Обдарує щедро настроєм,
Любов’ю, миром, повагою.
Бажаю Вам в достатку жити,
У своєму серці тепло зберігати.
Обійми рідним дарувати,
Долі за все дякувати.
***
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Також на Щедрий вечір дівчата ворожать на судженого.
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