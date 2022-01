Гарні щедрівки для дітей і дорослих. Як привітати з Щедрим вечором

Найкращі щедрівки українською мовою для дітей і дорослих.

13 січня, напередодні Старого Нового року, православні та греко-католики відзначають Щедрий вечір. За церковним календарем у цей день також шануть пам’ятіь преподобної Меланії (Маланки).

Створити справжню атмосферу свята допоможуть щедрівки – традційні пісні, у яких прославляють господарів оселі та бажають їм здоров’я, багатства, щасливої долі.

Бігла мишка по льоду

Бігла мишка по льоду,

Загубила коляду,

А ти біжи, позбирай —

Буде шишка й коровай!

***

Щедрівочка щедувала

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. —

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте, м Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

Щедрий вечір, добрий вечір

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя та здоров’я,

Жити будете з любов’ю,

Чесні будуть справи та дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

***

Нехай цей старий Новий рік

Вам багато щастя принесе.

Обдарує щедро настроєм,

Любов’ю, миром, повагою.

Бажаю Вам в достатку жити,

У своєму серці тепло зберігати.

Обійми рідним дарувати,

Долі за все дякувати.

***

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Також на Щедрий вечір дівчата ворожать на судженого.

Фото: Pexels

