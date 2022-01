Де відпочити в Україні взимку: найкращі напрямки

Де відпочити взимку – ідеї для подорожі Україною.

Відпочинок не має конкретної пори року. Проте взимку багато українців мають вихідні, канікули чи відпустку. Погодься, в цей час як ніколи хочеться відвідати щось незвичайне.

найкращі місця для відпочинку, і для цього тобі навіть не потрібно виїжджати закордон.

Коли ми думаємо про зимову казку, то найперше, що приходить в голову це, звичайно, гори. Проте покататись на лижах можна не тільки в усім відомих Буковелі, Драгобраті та Славському.

Тим, хто хоче насолодитись неймовірною автентичною атмосферою Гуцульщини, варто віддати перевагу селищу Ізки, що на Закарпатті.

Тут у тебе буде можливість зануритись в зовсім інший світ. Ти зможеш помилуватись краєвидами та насолодитись смачною їжею. Спробувати справжній банош, бринзу та здивуватись різноманіттям страв із грибів.

Житимеш у дерев’яних будинках, їстимеш місцеві страви та спілкуватимешся зі справжніми гуцулами.

Та ще й на додачу зможеш підкорити кілька гірських вершин.

Закарпаття – це не лише розваги, але й оздоровлення. Якщо цей фактор для тебе дуже важливий, то пропонуємо відвідати Косино.

Тут гості мають можливість скупатись у цілющих термальних водах. Проте не тільки це може тебе здивувати.

Головною особливістю комплексу є його скульптури та фонтани. Таке враження, ніби до них застосували якесь невідоме закляття та вони повисли в повітрі.

Вода буде литись із величезного крану та горщиків. Біля басейнів розташовані в кілька разів більші за людину пляшка шампанського, кухоль пива та чашка.

Варто зазначити, що майже всі басейни знаходяться на вулиці. Тому можна насолоджуватись гарячою водою навіть при мінусовій температурі повітря, милуючись присипаними снігом деревами.

Також ти зможеш відвідати спортивні зали, евкаліптові та трав’яні сауни, басейни, ванни і джакузі з сірководневою водою, яка насичена киснем.

Якщо ти думаєш, що Одещину можна відвідувати тільки влітку, то ми залюбки розвінчаємо цей міф.

Подорож Південною Бессарабією здивує тебе і в зимову пору року. Колоритне місцеве населення, кухня та туристичні комплекси стануть конкурентом навіть для Закарпаття.

Особливо варто відвідати Фрумушику-Нову. Це етнографічний центр, який має особливу історію.

У минулому столітті там розташовувався військовий полігон, майже все населення було виселене, але пізніше їм все ж вдалося повернутись та відродити свою неповторну автентичність.

Тут спостерігається змішання кількох національностей: молдавської, болгарської, української та російської.

Один із місцевих жителів взяв за ідею не лише відбудувати селище таким, яким воно було ще століття тому, але й створити справжній музей під відкритим небом.

Ти зануришся в новий світ української держави. Поживеш у населеному пункті, який здивує своєю різнобарвністю.

Адже всі будинки розмальовані в червоні, жовті, сині, зелені кольори.

Одразу на вході в селище ти побачиш великих, аж у кілька метрів висотою, скульптури чоловіків, одягнутих в етнічний одяг.

По території центру проводять екскурсії. Також ти зможеш скуштувати страви з баранини, яка вирощена в цій місцевості.

Завдяки Миколі Гоголю, ми дізнались про неймовірний колорит Полтавщини. Багато міст там і донині зберігає свою автентичність.

Що вже казати про славнозвісну Диканьку з оповідання Ніч перед Різдвом!

Якщо ти бажаєш поринути в містичну атмосферу, то тобі точно варто туди запланувати свою поїздку.

Особливо цікаво тут святкувати Різдво чи Старий Новий рік.

Місцеві жителі вже підготували для тебе досить незвичну програму, яка неодмінно закарбується в пам’яті.

Також варто відвідати музей Миколи Гоголя та дізнатись про цікаві сторінки з біографії письменника.

Визначною пам’яткою Диканьки є цегляна тріумфальна арка, яка була зведена ще в 1820 році.

Неперевершеною альтернативою популярному Львову взимку будуть Чернівці. Архітектура цього міста не може не захоплювати.

Окрім того, багато пам’яток тут знаходиться поблизу, і тобі не потрібно витрачати багато часу на дорогу між спорудами, що тебе цікавлять.

У цьому місті, звичайно, дивує університет, збудований за європейськими зразками. Також варто обов’язково піднятись на Ратушу.

Проте чому це місто варто відвідати саме взимку? Все через фестиваль Маланки.

Маланку, або Щедрий вечір, споконвіку відзначали в Україні напередодні Старого Нового року. В цей день переодягнена молодь ходила по хатах, щедрувала та посівала. Тим самим задобрюючи Маланку, щоб вона в наступному році принесла в дім багато достатку.

У 2020 році фестиваль Маланки проходитиме 14 та 15 січня. Тут він організований на найвищому рівні. Театралізований карнавал зробить тебе самого учасником цих подій.

Ти навіть не помітиш, як через кілька хвилин уже сам будеш веселитись у національному одязі разом із місцевими.

Тепер ти можеш ще більше пізнати рідну державу і зрозуміти, яка вона різноманітна та цікава. А така казкова пора, як зима, тобі в цьому допоможе.

Дарина Реготун

