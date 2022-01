Змінюють життя на краще. ТОП-5 книг по психології

ТОП-5 книг по психології – що почитати, аби розібратися в собі та своїх почуттях.

Ранок у Великому Місті разом із видавництвом Vivat зроюив добірку найкращих книг із психології, які допоможуть змінити твоє життя на краще.

Читай і застосовуй поради на практиці.

Авторка: Ніл Ейвері

Коли стосунки перетворюються на токсичні, починають нищити нашу особистість, то вони стають якорем, що зашорює нашу свідомість та погляди на життя.

Авторка цієї книги знає, як ідентифікувати такі стосунки, позбавитися їхнього згубного впливу та поглянути на життя по-новому.

Авторка: Керіл Мак-Брайд

Чи замислювалися ви колись про те, що занижена самооцінка, відчуття нереалізованості, деструктивні стосунки з людьми, нездатність зрозуміти себе і свої емоції – усі ці проблеми, можуть бути впливом нарцистичної матері.

Якщо найближча тобі людина є надміру егоцентричною, цього відразу й не помітиш, особливо якщо змалку слухати про те, що материнську любов ще треба заслужити.

Керіл Мак-Брайд розповідає, як допомогти собі розірвати зв’язок з травматичним минулим.

Авторка: Меґан Джейн Кребб

Меґан Джейн Кребб — відома модель плюс-сайз, популярна блогерка, видужала анорексичка, яка не з чуток розповідає про розлади харчової поведінки, дієти, пігулки й навіть хірургію для схуднення.

Її книга допоможе вам почати жити сьогоднішнім днем, не відкладаючи кращі моменти свого життя до моменту «коли схудну», розвіє міфи дієтичної культури, поділиться своїм досвідом лікування розладів харчової поведінки та навчить любити себе справжньою.

Автор: Джон Стрелеки

Роман Джона Стрелеки — ідеальне чтиво для мотивації і поштовху до початку чогось нового.

Теплий та мудрий роман від автора бестселерів, який вже встигли прочитати 42 мовам світу.

«Третій візит до кафе на краю світ» наснажить та надихне на нові думки та нові справи.

Змініть звичний сценарій: як змусити людей вважати вашу ідею своєю

Автор: Орен Клафф

Орен Клафф — відомий у світі експерт з продажу, залучення капіталу та переговорів; працював з проєктами на загальну суму понад 25 мільярдів доларів.

І він знає все, про основні правила ефективного укладання угод.

Ця книжка допоможе вам презентувати свою роботу, проявити себе під час співбесіди чи ділових переговорів, зацікавити потенційних партнерів своїми ідеями та виробити низку універсальних навичок, які дозволять переконати будь-якого та схилити потенційного партнера чи клієнта на ваш бік.

