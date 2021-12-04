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Video: Нові вибрики Кім Чен Ина. Чому мешканцям КНДР заборонили шкіряні плащі

Північним корейцям заборонили носити шкіру. Чому? Згідно з повідомленнями південнокорейської преси, у Північній Кореї запроваджено нові суворі обмеження для громадян. До заборон на приватну власність, висловлення власної думки та перегляд іноземних фільмів додалася заборона на носіння розкішного — з північно-корейської точки зору — одягу. Міжнародний оглядач Юрій Мацарський цю ситуацію коментує так: — "Донедавна північнокорейський лідер Кім Чен Ин був єдиною товстою людиною в країні, де недоїдання давно вже стало нормою. Тепер він замахнувся на статус наймоднішого хлопця держави, в якому люди носять сорочки та штани, буквально зроблені з каміння". [read_more_news] То що, на думку диктатора, є розкішшю? І головне — у чому сенс нових обмежень? Дивіться у сюжеті Юрій Мацарського. Нагадаємо, раніше експерти розвінчали міфи про КНДР. Фото: Мережеві ресурси президента РФ

Нові вибрики Кім Чен Ина. Чому мешканцям КНДР заборонили шкіряні плащі
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Північним корейцям заборонили носити шкіру. Чому?

Згідно з повідомленнями південнокорейської преси, у Північній Кореї запроваджено нові суворі обмеження для громадян.

До заборон на приватну власність, висловлення власної думки та перегляд іноземних фільмів додалася заборона на носіння розкішного — з північно-корейської точки зору — одягу.

Міжнародний оглядач Юрій Мацарський цю ситуацію коментує так:

— “Донедавна північнокорейський лідер Кім Чен Ин був єдиною товстою людиною в країні, де недоїдання давно вже стало нормою. Тепер він замахнувся на статус наймоднішого хлопця держави, в якому люди носять сорочки та штани, буквально зроблені з каміння”.

Також по темі: Кремль уникне покарання за отруєння Навального? Хакери, розстріли, викрадення вакцини: як з COVID-19 борються в Північній Кореї? "Холодна війна 2.0" близько?

То що, на думку диктатора, є розкішшю?

І головне — у чому сенс нових обмежень?

Дивіться у сюжеті Юрій Мацарського.

Нагадаємо, раніше експерти розвінчали міфи про КНДР.

Фото: Мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Нові вибрики Кім Чен Ина. Чому мешканцям КНДР заборонили шкіряні плащі / 04.12.2021 11:45
04.12.2021 11:45

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