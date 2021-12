Нові вибрики Кім Чен Ина. Чому мешканцям КНДР заборонили шкіряні плащі

Північним корейцям заборонили носити шкіру. Чому?

Згідно з повідомленнями південнокорейської преси, у Північній Кореї запроваджено нові суворі обмеження для громадян.

До заборон на приватну власність, висловлення власної думки та перегляд іноземних фільмів додалася заборона на носіння розкішного — з північно-корейської точки зору — одягу.

Міжнародний оглядач Юрій Мацарський цю ситуацію коментує так:

— “Донедавна північнокорейський лідер Кім Чен Ин був єдиною товстою людиною в країні, де недоїдання давно вже стало нормою. Тепер він замахнувся на статус наймоднішого хлопця держави, в якому люди носять сорочки та штани, буквально зроблені з каміння”.

То що, на думку диктатора, є розкішшю?

І головне — у чому сенс нових обмежень?

Дивіться у сюжеті Юрій Мацарського.

