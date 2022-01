Друга мама. Привітання хрещеній з Днем народження

Найкращі привітання у віршах, прозі та картинках українською мовою для хрещеної мами на День Народження.

Хрещена — людина, яка стала твоєю другою матір’ю на духовному рівні.

Саме їй твої батьки зважились довірити тебемайже одразу після твоєї появи на світ.

Тож уявляєш, якої великої довіри та поваги заслуговуєця жінка?

Отож, не розривай духовну близькість і не залишай хрещену маму без приємних слів у День її народження.

Улюблена хрещена! Сьогодні я хочу привітати тебе з днем народження і побажати ще багато років залишатися такою ж молодою і веселою, як зараз. Нехай твої прекрасні очі сяють щастям, і нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю і сміхом.

***

З Днем Народження, моя хрещена! Бажаю тобі побільше здоров’я і завжди залишатися такою ж красивою і життєрадісною. Ти моя духовна наставниця, всіх благ тобі. Нехай негаразди ніколи не прийдуть в твій дім, а везіння і удача завжди залишаються постійними жителями! Всього тобі самого хорошого і чудового настрою в цей світлий день!

***

Хресна дорога матусю! Хочу тебе привітати з цим чудовим днем народження! За те, що ти мене хрестила, я тебе люблю, як свою рідну матусю. Так нехай всі біди і негаразди обходять тебе стороною! Нехай всі хмаринки і грози боятися тебе, і жодна крапелька дощу не впаде з твоїх прекрасних очей! Бажаю тобі багато сміху і веселощів! І кожен новий рік ти стаєш мудрішим і красивіше! Люблю тебе моя вічно молода і красива хрещена мама!

***

З днем народження, хрещена,

Друга матінко моя!

Щоби ти була весела —

Саме це бажаю я!

Щоб життя твоє щасливим

Було кожен день і мить,

Щоби всі твої надії

Виправдалися умить!

***



Хрещена мамо, Вас вітаю щиро!

Зичу здоров’я, злагоди і миру.

Затишку і поваги від усіх.

Нехай дзвенить у домі гучний сміх!

Поваги друзів, колег і сім’ї,

Хай біди всі будуть на стороні.

Вам дякую я за опіку Божу!

Хай ваші Янголи вам допоможуть.



***

Кращої моєї хрещеної немає на білому світі,

Люблять тебе дорослі, дуже люблять діти,

Добра і ніжна, тепла така,

Мудра і щедра – просто золота!

З днем ​​народження, хрещена, ніжно вітаю,

Бути завжди здоровою, бадьорою побажаю,

Молодою і стрункою, тому красивою,

І улюбленою дуже, тому щасливою!

Якщо батьки — рідня по крові, то хрещені — рідня по духу. Тож вітаю вас, моя рідна хрещена!

***

Дорога моя хрещена! Я від усієї душі вітаю тебе з Днем народження і бажаю тобі кохання та багато радості. Будь найщасливішою!

***

Мила моя хрещена! Бажаю тобі, щоб кожен день був святом для тебе, щоб сльози лилися лише з радості, щоб щаслива посмішка не сходила з твого обличчя!

***

Хрещена! Хочу тебе привітати з цим чудовим днем народження! За те, що ти мене хрестила, я тебе люблю, як свою рідну матусю.

