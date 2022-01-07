Що почитати у 2022 році? Книжкові новинки, на які чекає весь світ

Ці книги лише очікують у продажу, а про них уже всі говорять!

На які книжкові новинки варто звернути увагу в 2022 році –Ранок у Великому Місті розбирався разом із видавництвом Vivat.

Амазон

Автори: Наталі Берґ, Мія Найтс

Робота у зворотному напрямку – це інсайдерський аналіз підходу Amazon до культури, лідерства та передових практик від двох давніх керівників Amazon з уроками та методами, які ви можете застосувати у своїй компанії та кар’єрі прямо зараз.

У книзі «Робота у зворотному напрямку» два керівники Amazon, які довгий час пропрацювали на цій посаді, розкривають принципи та методи, які призводять до успіху однієї з найвидатніших компаній, які коли-небудь знали світ.

Маючи двадцятисемирічний досвід роботи з Amazon, в результаті чого були створені нові продукти та послуги, включаючи Kindle, Amazon Prime, Amazon Studios та Amazon Web Services.

Брайар і Карр надають безпрецедентний доступ до Amazon як він був розроблений і довів свою повторюваність, масштабованість та адаптованість.

Що з тобою сталося?

Автори: Опра Вінфрі, Брюс Д. Перрі

Ви колись замислювалися: «Чому я це зробив?» або «Чому я не можу просто контролювати свою поведінку?» Інші можуть судити про нашу реакцію і думати: «Що не так із цією людиною?»

Ставлячи під сумнів свої емоції, легко тримати себе та оточуючих на неможливих стандартах. Настав час поставити інше питання.

У ході глибоко особистих розмов Опра Вінфрі та відомий експерт з мозку та травм доктор Брюс Перрі пропонують революційний і глибокий перехід від питання «Що з тобою не так?» на «Що з тобою сталося?»

Огидна правда

Автори: Шира Френкель, Сесилія Канґ

Колись один із найбільших успіхів Кремнієвої долини за останні п’ять років, Facebook знаходився під постійним вогнем через суперечки та кризи.

Виявляється, поки технічний гігант поєднував світ, вони також неправильно обробляли дані користувачів, дозволяючи розповсюджувати фейкові новини та посилювати небезпечні, що поляризують мову ненависті.

Критики описали цю розповідь як непримиренний конфлікт між благородною місією платформи – просувати суспільство, об’єднуючи людей і водночас отримувати вигоду з них.

Багато хто говорив, що компанія просто заблукала. Але правда набагато складніше.

Жіночі справи

Авторка: Наталя Сіліна

Міфи й упередження, хибна самодіагностика й надумані комплекси — ваші спільні з лікарем вороги.

Час поговорити про нашу фізіологію відверто і професійно: про вальс жіночих гормонів у періоди статевого дозрівання чи менопаузи; про застарілі та новітні засоби контрацепції; про вагітність, так, навіть із аномаліями матки!..

Це видання не замінить гінекологічного огляду й консультації фахівця — воно покликане навчити жінок піклуватися про своє здоров’я.

Воно не залишить вас наодинці із запитаннями, як зачати і виносити дитину, чи такий страшний клімакс, чому секс більше не дає задоволення і до чого тут «синдром сухої вагіни».

Щаслива жінка здорова й обізнана. І кожен розділ наближатиме вас до цього стану.

Невидимий

Автор: Елой Морено

Емоційні, зворушливі, різні… Невидимий розповідає очима дитини історію, яка могла б належати будь-кому з нас.

«Хто ніколи не хотів бути невидимим?

Хто ніколи не хотів перестати бути?

Проблема в тому, що мені ніколи не вдавалося добре контролювати цю силу.

Іноді, коли я найбільше хотів бути невидимим, це було тоді, коли мене бачила купа людей. А з іншого боку, коли я хотів, щоб усі бачили мене, це було тоді, коли моє тіло намагалося зникнути.»

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпопулярніші книжки 2021 року.

Фото: Pexels

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