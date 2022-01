Що почитати у 2022 році? Книжкові новинки, на які чекає весь світ

На які книжкові новинки варто звернути увагу в 2022 році –Ранок у Великому Місті розбирався разом із видавництвом Vivat.

Автори: Наталі Берґ, Мія Найтс

Робота у зворотному напрямку – це інсайдерський аналіз підходу Amazon до культури, лідерства та передових практик від двох давніх керівників Amazon з уроками та методами, які ви можете застосувати у своїй компанії та кар’єрі прямо зараз.

Маючи двадцятисемирічний досвід роботи з Amazon, в результаті чого були створені нові продукти та послуги, включаючи Kindle, Amazon Prime, Amazon Studios та Amazon Web Services.

Брайар і Карр надають безпрецедентний доступ до Amazon як він був розроблений і довів свою повторюваність, масштабованість та адаптованість.

Автори: Опра Вінфрі, Брюс Д. Перрі

Ви колись замислювалися: «Чому я це зробив?» або «Чому я не можу просто контролювати свою поведінку?» Інші можуть судити про нашу реакцію і думати: «Що не так із цією людиною?»

Ставлячи під сумнів свої емоції, легко тримати себе та оточуючих на неможливих стандартах. Настав час поставити інше питання.

Автори: Шира Френкель, Сесилія Канґ

Колись один із найбільших успіхів Кремнієвої долини за останні п’ять років, Facebook знаходився під постійним вогнем через суперечки та кризи.

Виявляється, поки технічний гігант поєднував світ, вони також неправильно обробляли дані користувачів, дозволяючи розповсюджувати фейкові новини та посилювати небезпечні, що поляризують мову ненависті.

Багато хто говорив, що компанія просто заблукала. Але правда набагато складніше.

Авторка: Наталя Сіліна

Міфи й упередження, хибна самодіагностика й надумані комплекси — ваші спільні з лікарем вороги.

Час поговорити про нашу фізіологію відверто і професійно: про вальс жіночих гормонів у періоди статевого дозрівання чи менопаузи; про застарілі та новітні засоби контрацепції; про вагітність, так, навіть із аномаліями матки!..

Воно не залишить вас наодинці із запитаннями, як зачати і виносити дитину, чи такий страшний клімакс, чому секс більше не дає задоволення і до чого тут «синдром сухої вагіни».

Щаслива жінка здорова й обізнана. І кожен розділ наближатиме вас до цього стану.

Автор: Елой Морено

«Хто ніколи не хотів бути невидимим?

Хто ніколи не хотів перестати бути?

Проблема в тому, що мені ніколи не вдавалося добре контролювати цю силу.

Іноді, коли я найбільше хотів бути невидимим, це було тоді, коли мене бачила купа людей. А з іншого боку, коли я хотів, щоб усі бачили мене, це було тоді, коли моє тіло намагалося зникнути.»

