Горошинки здоров’я: корисні властивості гороху

Корисні властивості гороху.

Горох – це буквально скарбниця вітамінів.

Він має в своєму складі вітаміни групи А, В, В1, В2, В5, В6, В9, РР, Н, Е.

Ця бобова рослина містить найбільшу кількість корисних мікро- і макроелементів.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, чим ще корисний горох і чому його варто додавати до раціону.

Горох підвищує роботу травної системи та очищує організм.

Для того щоб позбутися від зайвих кілограмів найкраще включити в меню гороховий суп і кашу.

Також можна подавати його у вигляді пюре з овочами.

Горох містить залізо, що необхідне для підтримки гемоглобіну під час менструального циклу.

А фолієва кислота уповільнює передчасне старіння тканин, відповідає за клітинну регенерацію, покращує діяльність жіночих статевих органів.

Горохове пюре варто вживати людям, що страждають на виразкову хворобу шлунка.

Ця бобова культура сприяє поліпшенню роботи печінки, серця, судин та нирок.

Завдяки гороху можна регулювати процес травлення.

Часте вживання гороху здатне запобігти серцевим хворобам та зміцнити серцево-судинну систему.

Також горошинки здатні тонізувати організм.

До речі, горох має амінокислоти, які за структурою схожі на білки тваринного походження, а тому горох може стати прекрасною альтернативою м’ясу.

Горох відноситься до категорії корисних продуктів. Незважаючи на це бобова культура цілком здатна нашкодити організму.

У вживанні цього продукту слід обмежитись людям, які страждають певними кишковими розладами – наприклад, метеоризмом, здуттям.

Фото: Unsplash

