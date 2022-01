Що подивитись в Єгипті, окрім пірамід

Що подивитись у Єгипті – цікаві місця Єгипту.

Єгипет – одна з небагатьох країн, яка наразі відкрита для українських туристів. І це не лише море, all-inclusive та піраміди! Ранок у Великому місті підготував ТОП цікавих місць Єгипту, про які знає далеко не кожен турист.

Курорт Ель-Гуна – це справжня єгипетська Венеція! Штучні канали з морською водою і десятки островів, з’єднаних між собою мостами – вражають уяву!

Усе містечко витримане в єдиному архітектурному стилі, над яким працювали відомі американські, італійські та єгипетські майстри.

До речі, курорт Ель-Гуна з’явився лише о 1991 році. Подорожуючи Європою, єгипетський бізнесмен Самі Савіріс закохався в романтичну Венецією.

Так сильно, що вирішив побудувати власне містечко на воді в рідній країні.

Дістатись до Ель-Гуни просто: мальовничий курорт знаходиться лише в 22 кілометрах від аеропорту Хургада. Також на території курорту є власний невеликий аеропорт.

Заплутані вулички, шумні торговці, пряний аромат спецій у повітрі та гори різнобарвних товарів на прилавках… Усе це Хан аль-Халілі – головний ринок єгипетської столиці, Каїру.

На цьому ринку можна знайти все, що завгодно –від свіжих овочів до антикваріату, від одягу до східних солодощів…

До речі, солодощі вам тут пропонуватимуть спробувати на кожному кроці. Тож бережіть гаманець і фігуру 🙂

Окрім магазинів, на ринку є кілька кафе з традиційною кухнею, безліч лотків із вуличною їжею і кав’ярні, що пропонують кальян і особливу каву по-арабськи.

Тож якщо ви приїхали до Єгипту за східним колоритом – до Хан аль-Халілі завітайте обов’язково!

Тільки уявіть. Мальовничі пальмові гаї, фруктові сади, дзвінкі водопади, величезне озеро Карук, схоже на море… І все це – посеред пустелі!

Ель-Файюм – найбільший оазис Єгипту і головна житниця країни. Наразі тут активно вирощують зернові культури і фрукти, виробляють трояндову олію.

У давнину Ель-Файюм називали садами Єгипту. Сьогодні ж у центрі оазису знаходиться однойменне місто з більш ніж 300-тисячним населенням.

Фото: Unsplash

