Цифрова грамотність в Україні: міф чи реальність. Де шукати відповіді на свої запитання?

Цифрова грамотність – навичка, без якої у XXI столітті бути неможливо. Реальність вимагає від нас швидкої адаптації, прийняття викликів та бажання вчитися.

Те, що ви вмієте користуватися ґаджетами, не означає, що ви володієте відповідними знаннями.

Безпечне й ефективне використання технологій – ось про що цифрова грамотність.

Статистика вкотре доводить, що ми лише на початку технічної еволюції населення.

То куди бігти по допомогу, якщо раптом зрозуміли, що у вас один пароль на всі сторінки, а слова big data викликає паніку?

Міністерство трансформації запропонувало своє рішення. До 2024 року вони планують значно покращити цифрові знання українців. Для цього запустили платформу Дія. Освіта.

На сайті зібрано низку корисних курсів, що допоможуть вам підтягнути свої вміння і відповідні навички.

Ранок у Великому Місті радить передивитися ці освітні серіали. У них ви знайдете відповіді на свої запитання.

Для зручності курси поділені за категоріями: для викладачів, батьків, підлітків, бізнесу тощо.

Лишаємо кілька цікавих посилань нижче:

Серіал для тих, хто хоче дізнатися, де шукати інформацію, як сплачувати за комуналку і не натрапити на гачок шахраїв, і куди натискати, аби вас було чутно й видно. Мінцифри відзняло цілих 3 сезони.

Хочете сказати, що вже все знаєте? То покажіть своїм батькам, бабусям та дідусям. Вони зацінять!

Курс націлений на те, аби навчити вас розрізняти маніпуляції від правдивої інформації. Підтягне медійну та інформаційну грамотність.

Навичка критичного мислення поки що нікому не завадила!

Якщо ви хвилюєтеся за своїх дітей і не розумієте, що слід чекати від “того інтернету”, вам слід прослухати курс.

Серіал розкаже: хто такі інтернет-друзі, як допомогти дітям навчитися користуватися інтернетом і не шкодити собі, як справитися з кібербулінгом.

Перед початком навчання не забудьте пройти тест на цифрову грамотність ЦИФРОГРАМ.

Це не тільки дасть знати, куди рухатися далі, а й допоможе знайти роботу.

Сьогодні багато роботодавців вимагають подібний сертифікат, аби переконатися в компетентності майбутнього співробітника. Тож це чудовий бонус до вашого резюме.

І ще, використовуйте надійні паролі і ліцензійні програмні забезпечення, розділяйте особисті й робочі поштові скриньки, не забувайте про резервні копії і вивчайте цифрову грамотність.

Адже новий час висуває нові вимоги.

