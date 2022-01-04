Міфи про карієс, у які не можна вірити

Карієс – одна з найпоширеніших стоматологічних хвороб.

Але саме тому навколо неї виникає так багато міфів.

Ранок у Великому Місті розібрав 3 найпоширеніші та розповів, чому можна вірити, а чому – ні.

Міфи про карієс

Головна причина карієсу – цукор

Часто можна почути, що карієс виникає у людини через надмірне захоплення солодощами.

Насправді це не зовсім так.

Цукор дійсно створює у роті кисле середовище, яке добре підходить для розмноження карієсогенних бактерій. Але такий самий ефект дає і вживання будь-яких інших вуглеводів, зокрема каш, хліба та фруктів.

Аби не допустити розвитку карієсу, важливо щоразу після їжі полоскати рот водоб або чистити зуби.

Якщо на зубах немає темних плям – немає і карієсу

Насправді те, що на зубах не видно потемнінь, не означає, що вони здорові.

Адже на початку карієс проявляється не темними, а білими плямами, побачии які може лише стоматолог.

Вони не болять і не викликають дискомфорту, тим часом як процес руйнування зубної емалі може бути вже запущено.

Аби не пропустити проблему та виявити карієс на початковій стадії, достатньо щороку проходити профілактичний огляд у дантиста.

Карієс не заразний

Причина карієсу – це стрептококи. Як і будь-які бактерії, вони переаються від людини до людини. Наприклад, через посуд або поцілунок.

Тож профілактика та вчасне лікування карієсу допоможуть зберегти не лише вашу красиву усмішку, але й здоров’я ваших близьких.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно чистити зуби.

Фото: Pexels

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