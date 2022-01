Міфи про карієс, у які не можна вірити

Карієс – одна з найпоширеніших стоматологічних хвороб.

Але саме тому навколо неї виникає так багато міфів.

Ранок у Великому Місті розібрав 3 найпоширеніші та розповів, чому можна вірити, а чому – ні.

Часто можна почути, що карієс виникає у людини через надмірне захоплення солодощами.

Насправді це не зовсім так.

Цукор дійсно створює у роті кисле середовище, яке добре підходить для розмноження карієсогенних бактерій. Але такий самий ефект дає і вживання будь-яких інших вуглеводів, зокрема каш, хліба та фруктів.

Аби не допустити розвитку карієсу, важливо щоразу після їжі полоскати рот водоб або чистити зуби.

Насправді те, що на зубах не видно потемнінь, не означає, що вони здорові.

Адже на початку карієс проявляється не темними, а білими плямами, побачии які може лише стоматолог.

Вони не болять і не викликають дискомфорту, тим часом як процес руйнування зубної емалі може бути вже запущено.

Аби не пропустити проблему та виявити карієс на початковій стадії, достатньо щороку проходити профілактичний огляд у дантиста.

Тож профілактика та вчасне лікування карієсу допоможуть зберегти не лише вашу красиву усмішку, але й здоров’я ваших близьких.

Фото: Pexels

