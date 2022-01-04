Міфи про карієс, у які не можна вірити

Карієс – одна з найпоширеніших стоматологічних хвороб.
Але саме тому навколо неї виникає так багато міфів.
Ранок у Великому Місті розібрав 3 найпоширеніші та розповів, чому можна вірити, а чому – ні.
Міфи про карієс
Головна причина карієсу – цукор
Часто можна почути, що карієс виникає у людини через надмірне захоплення солодощами.
Насправді це не зовсім так.
Цукор дійсно створює у роті кисле середовище, яке добре підходить для розмноження карієсогенних бактерій. Але такий самий ефект дає і вживання будь-яких інших вуглеводів, зокрема каш, хліба та фруктів.
Аби не допустити розвитку карієсу, важливо щоразу після їжі полоскати рот водоб або чистити зуби.Також по темі: Продукти для здорових зубів: що варто додати до свого раціону Якщо болить зуб: 3 способи швидко зняти біль Випала пломба? Як отримати компенсацію від стоматолога
Якщо на зубах немає темних плям – немає і карієсу
Насправді те, що на зубах не видно потемнінь, не означає, що вони здорові.
Адже на початку карієс проявляється не темними, а білими плямами, побачии які може лише стоматолог.
Вони не болять і не викликають дискомфорту, тим часом як процес руйнування зубної емалі може бути вже запущено.
Аби не пропустити проблему та виявити карієс на початковій стадії, достатньо щороку проходити профілактичний огляд у дантиста.
Карієс не заразний
Причина карієсу – це стрептококи. Як і будь-які бактерії, вони переаються від людини до людини. Наприклад, через посуд або поцілунок.
Тож профілактика та вчасне лікування карієсу допоможуть зберегти не лише вашу красиву усмішку, але й здоров’я ваших близьких.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно чистити зуби.
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