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ICTV Ранок 31.12.2021 11:28
31.12.2021 11:28
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Поради, які допоможуть зберегти хороший зір до старості

Поради, які допоможуть зберегти хороший зір до старості

Як зберегти зір до старості? Це питання хвилює багатьох, адже суспільство активно переходить працювати в мережу Інтернет. А це щоденна робота за комп’ютером.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе корисну інформацію з цього приводу. Усе – читай нижче.

Як зберегти зір до старості

Усі ми знаємо, що з віком зір може погіршуватись, і на це є безліч причин. Тому щоб добре бачити до старості, потрібно дотримуватись низки правил.

Порада 1. Давай очам відпочинок

Якщо ти тривалий час працюєш за комп’ютером, не забувай відводити від нього очі. Приблизно через кожні 45 хвилин потрібно дивитися вдалину.

Витрачай на це хоча 10-15 хвилин. А ще краще вийди на вулицю і пройдися (якщо ти маєш змогу зробити це, не порушуючи карантин), тілу теж потрібен рух.

Порада 2. Правильно харчуйся

Щоб підтримувати здоровий зір, потрібно постійно підживлювати його вітамінами: каротиноїдами та мінералами. З мінералів важливі: селен, цинк, вітамін А, Е, С.

Продукти для зору: червоні помідори, листя салату, горох, броколі, виноград, чорниці, червоне вино, апельсини, мандарини, лимон, гарбуз, морква, абрикос, манго та інші фрукти й овочі оранжевого кольору, а ще шпинат, капуста, кукурудза, кабачок, фісташки, яйця, авокадо і квасоля.

Намагайся використовувати ці продукти у своєму щоденному раціоні.

Порада 3. Відмовся від зайвого

Безпосередньо на стан зору впливають: зайва вага, прийом алкоголю, куріння, сонячне проміння і, звичайно, дієта. Тому краще не захоплюватися цими «розвагами».

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Що стосується зайвої ваги, то з нею потрібно боротися, адже з віком вона приносить ще більше неприємностей. Однак це не означає, що необхідно відразу «сідати» на дієту. Зовсім ні.

Просто додай у своє життя спорт і відрегулюй харчування.

Тепер ти знаєш, як зберегти зір до старості. Користуйся порадами та читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим корисна гімнастика для очей.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я
31.12.2021 11:28



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