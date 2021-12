Поради, які допоможуть зберегти хороший зір до старості

Як зберегти зір до старості? Це питання хвилює багатьох, адже суспільство активно переходить працювати в мережу Інтернет. А це щоденна робота за комп’ютером.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе корисну інформацію з цього приводу. Усе – читай нижче.

Усі ми знаємо, що з віком зір може погіршуватись, і на це є безліч причин. Тому щоб добре бачити до старості, потрібно дотримуватись низки правил.

Якщо ти тривалий час працюєш за комп’ютером, не забувай відводити від нього очі. Приблизно через кожні 45 хвилин потрібно дивитися вдалину.

Витрачай на це хоча 10-15 хвилин. А ще краще вийди на вулицю і пройдися (якщо ти маєш змогу зробити це, не порушуючи карантин), тілу теж потрібен рух.

Щоб підтримувати здоровий зір, потрібно постійно підживлювати його вітамінами: каротиноїдами та мінералами. З мінералів важливі: селен, цинк, вітамін А, Е, С.

Намагайся використовувати ці продукти у своєму щоденному раціоні.

Безпосередньо на стан зору впливають: зайва вага, прийом алкоголю, куріння, сонячне проміння і, звичайно, дієта. Тому краще не захоплюватися цими «розвагами».

Що стосується зайвої ваги, то з нею потрібно боротися, адже з віком вона приносить ще більше неприємностей. Однак це не означає, що необхідно відразу «сідати» на дієту. Зовсім ні.

Просто додай у своє життя спорт і відрегулюй харчування.

Тепер ти знаєш, як зберегти зір до старості. Користуйся порадами та читай наступні наші матеріали.

Фото: Pixabay

