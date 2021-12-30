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ICTV Ранок 30.12.2021 10:18
30.12.2021 10:18
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З прийдешнім Новим роком! Привітання в СМС

З прийдешнім Новим роком! Привітання в СМС

Як привітати з прийдешнім Новим роком? Що оригінального можна побажати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі привітання українською мовою, що помістяться у СМС.

Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай рідних, друзів і колег.

СМС привітання з Новим роком

У Новий рік бажаю знайти гармонію в душі, спокій і затишок серед рідних людей. Нехай відчуття новорічного дива супроводжує вас протягом всього року!

***

Нехай кожен день нового року сяє для вас яскравими фарбами!

***

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З Новим Роком! Новий рік нехай принесе тільки добрі події, яскраві моменти в житті, щастя, здійснення всіх надій і поставлених цілей.

***

Бажаю в Новому році всім міцної печінки і внутрішнього навігатора, щоб точно знати як ви прийшли туди, де прокинулися.

***

Вітаю з Новим 2022 роком! Нехай у серці запалюються вогні, як ті, що горять на новорічній ялинці! З новим роком! Зі святом!

***

Нехай в Новому році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

прийдешній Новий рік фото

СМС привітання з Новим роком у віршах

Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Цілий добрий гарний рік!

***

Незабаром Новий рік
Переступить ваш поріг!
Хай до вас він завітає
З тим, що серце забажає.

***

Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!

***

Хай рік новий дарує щастя
Й усе, що добре, що прекрасне,
І здійснює яскраві мрії
Того, хто мріяти уміє!

прийдешній Новий рік фото

***

Хай буде Новий рік схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

***

Рік новий нехай дарує
Затишок вам і тепло.
В гаманці і у коморі,
Повно щоб завжди було.

***

Хай же все, що тобі треба,
Падає до ніг із неба,
Радості на кожнім кроці,
Щастя тобі в Новім Році!

Нагадаємо, нещодавно ми публікували привітання з Різдвом Христовим.

Фото: Pexels

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Теги: Новий Рік, привітання, смс
30.12.2021 10:18



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