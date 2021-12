З прийдешнім Новим роком! Привітання в СМС

Як привітати з прийдешнім Новим роком? Що оригінального можна побажати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі привітання українською мовою, що помістяться у СМС.

Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай рідних, друзів і колег.

У Новий рік бажаю знайти гармонію в душі, спокій і затишок серед рідних людей. Нехай відчуття новорічного дива супроводжує вас протягом всього року!

***

Нехай кожен день нового року сяє для вас яскравими фарбами!

***

З Новим Роком! Новий рік нехай принесе тільки добрі події, яскраві моменти в житті, щастя, здійснення всіх надій і поставлених цілей.

***

Бажаю в Новому році всім міцної печінки і внутрішнього навігатора, щоб точно знати як ви прийшли туди, де прокинулися.

***

Вітаю з Новим 2022 роком! Нехай у серці запалюються вогні, як ті, що горять на новорічній ялинці! З новим роком! Зі святом!

***

Нехай в Новому році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

Цілий добрий гарний рік!

***

Незабаром Новий рік

Переступить ваш поріг!

Хай до вас він завітає

З тим, що серце забажає.

***

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

***

Хай рік новий дарує щастя

Й усе, що добре, що прекрасне,

І здійснює яскраві мрії

Того, хто мріяти уміє!

***

Хай буде Новий рік схожий на диво,

Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

***

Рік новий нехай дарує

Затишок вам і тепло.

В гаманці і у коморі,

Повно щоб завжди було.

***

Хай же все, що тобі треба,

Падає до ніг із неба,

Радості на кожнім кроці,

Щастя тобі в Новім Році!

Фото: Pexels

