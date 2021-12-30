З прийдешнім Новим роком! Привітання в СМС

Як привітати з прийдешнім Новим роком? Що оригінального можна побажати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі привітання українською мовою, що помістяться у СМС.
Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай рідних, друзів і колег.
СМС привітання з Новим роком
У Новий рік бажаю знайти гармонію в душі, спокій і затишок серед рідних людей. Нехай відчуття новорічного дива супроводжує вас протягом всього року!
***
Нехай кожен день нового року сяє для вас яскравими фарбами!
***Також по темі: Вихідні в січні 2022: скільки будемо відпочивати на зимові свята Українські зірки розповіли, як правильно загадувати бажання на Новий рік Зачіска на Новий рік 2022: яку обрати і як зробити власноруч
З Новим Роком! Новий рік нехай принесе тільки добрі події, яскраві моменти в житті, щастя, здійснення всіх надій і поставлених цілей.
***
Бажаю в Новому році всім міцної печінки і внутрішнього навігатора, щоб точно знати як ви прийшли туди, де прокинулися.
***
Вітаю з Новим 2022 роком! Нехай у серці запалюються вогні, як ті, що горять на новорічній ялинці! З новим роком! Зі святом!
***
Нехай в Новому році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!
СМС привітання з Новим роком у віршах
Хай прийдешній новий рік
Несе щастя на поріг.
Хай здійсняє ваші мрії
Цілий добрий гарний рік!
***
Незабаром Новий рік
Переступить ваш поріг!
Хай до вас він завітає
З тим, що серце забажає.
***
Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!
***
Хай рік новий дарує щастя
Й усе, що добре, що прекрасне,
І здійснює яскраві мрії
Того, хто мріяти уміє!
***
Хай буде Новий рік схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
***
Рік новий нехай дарує
Затишок вам і тепло.
В гаманці і у коморі,
Повно щоб завжди було.
***
Хай же все, що тобі треба,
Падає до ніг із неба,
Радості на кожнім кроці,
Щастя тобі в Новім Році!
Нагадаємо, нещодавно ми публікували привітання з Різдвом Христовим.
Фото: Pexels