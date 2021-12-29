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ICTV Ранок 29.12.2021 19:15
29.12.2021 19:15
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Українські зірки розповіли, як правильно загадувати бажання на Новий рік

Українські зірки розповіли, як правильно загадувати бажання на Новий рік

Напередодні Нового року українські зірки розповіли про власні традиції загадування бажань, а також з чим асоціюється у них це свято.

Народна артистка України, популярна актриса та телеведуча Ольга Сумська радить записувати усі свої мрії у нотатник, щоб вони обов’язково здійснилися.

Сама ж, зізнається, вірить у дива і каже, що вони трапляються.

Ольга Сумська

Всі ми – романтики у душі. Кожна людина на Новорічні свята хоче вірити у казку. У мене є традиція 31 числа записувати свій особистий план на рік у нотатник. Це одна із дуже особливих енергетичних дат, у які варто це робити, – говорить актриса.

Крім того, Ольга Сумська привітала українців з прийдешнім Новим роком:

Завжди плануйте щось хороше, записуйте це детально, і я вам гарантую, що мрії збуваються! Бажаю кожному з вас щастя, доброботу та миру у нашій славній Україні.

Народний артист України, співак Павло Зібров запевняє, що у новорічну ніч обов’язково потрібно загадувати бажання та ставити цілі на наступний рік:

Саме в цей час трапляється магія, диво, закладаються всі бажання у Всесвіт! Обов’язково мрійте та мрії здійсняться!

Павло Зібров

А всім українцям у Новому році артист бажає миру над головою, міцного здоров’я, коханння, добра та позитивних емоцій!

Дуже хочу, щоб у 2022 році ми могли вільно пересуватися як Україною, так і світом, щоб зробити великий тур та порадувати своїх слухачів! – говорить Павло Зібров.

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Вірить у новорічні дива і співак ALEKSEEV, адже, за його словами, вони довколо нас, варто їх тільки помічати. Наступного року артист вже має, чим порадувати своїх прихильників.

Вже є два треки, реліз яких відбудеться у 2022 році, серед них і досить неочікуваний дует, – зізнається він.

ALEKSEEV

Собі у наступному році ALEKSEEV хотів би побажати спокою та гармонії, а всім українцям бажає зберігати любов у своїх серцях:

Саме кохання – це своєрідний компас, який скеровує до справжнього щастя. На нього заслуговує кожен із вас. Нехай у Новому році кохання буде у кожного.

Володарка найбільших натуральних грудей України, модель plus-size Міла Кузнєцова на відміну від зіркових колег, вважає, що дива у нашому сірому світі – це рідкість, особливо якщо ти вже не дитина.

Найбільше у дива вірять діти. Дорослі перестають бачити дива навколо себе через рутину. Тому я намагаюсь позбавляти себе від рутини і все робити з ентузіазмом та надхненням. Через це я можу сказати, що я вірю у дива. Новорічне диво реальне, якщо ставити перед собою реальні цілі, я завжди на новий рік загадую бажання і воно здійснюється. Якщо ви позитивна людина, то і дивних див навколо вас буде більше, – каже модель.

Міла Кузнєцова фото

Міла Кузнєцова зізнається, що собі хоче побажати у наступаючому році мільйон підписників, а всім українцям бажає більше позитивних новин, менше негативу і стресу, якого в 2021 році було достатньо:

Нехай розпочнеться вже біла смуга у вашому житті. Більше позитиву, ваша Міла.

Співачка та тіктокерка Uliana Royce вважає, що напередодні Нового року, ти особливо відчуваєш магію у повітрі.

Всі робочі турботи відходять на другий план, люди бігають містом у пошуках подарунків для своїх близьких, а на вихідних зустрічаються з друзями, щоб згадати всі класні моменти року, що минає. І, звичайно, поділитися планами на майбутній 2022. У цій атмосфері бажання загадуються самі собою, і я впевнена, вони всі здійснюються! – говорить артистка.

Uliana Royce

Всім українцям Уляна бажає, щоб наступний рік був тільки «в кайф»:

Закохуйтеся як уперше, подорожуйте, проводьте час зі своїми близькими та, звичайно, слухайте якісну музику. Всіх з прийдешнім Новим роком!

Шоумен JULIK, екс-учасник групи Dzidzio у Новорічну ніч разом з родиною любить підбивати підсумки року, що минає, а також загадувати бажання на наступний.

Новий рік час коли все те, що ми зробили протягом року має обов‘язково дати про себе знати. У чудо цього дня вірю, адже наші думки матеріалізуються, відповідно все буде так, як ви цього забажаєте! – говорить артист.

JULIK

JULIK  закликає усіх нас бути мрійниками, адже віра і сам посил можуть зробити дуже багато.

Хочу побажати кожному лише міцного здоров‘я! Нехай ця карантинна історія завершиться, українці забудуть слово війна, і все буде якнайкраше, адже ми цього заслуговуємо! З прийдешнім! – додає він.

Заслужена артистка України, співачка MOROZOVA напередодні Нового року обов’язково пише лист бажань.

Наталя Морозова фото

Новорічна ніч – особлива, коли навколо все здається казковим. З трепетом чекаю бою курантів, загадую бажання, треба встигнути випити келих шампанського, поцілуватися з рідними людьми. А потім під ялинкою шукаю свої подарунки, і все це так мило та кумедно. Адже в душі ми всі діти, тому так важливо вірити у дива! Тоді і життя стає набагато цікавішим. Я бажаю вам тільки позитиву в душі та гармонії, нехай усі мрії, загадані у Новорічну ніч, обов’язково збудуться. Ваша MOROZOVA.

Закликає вірити у дива і притягувати до себе тільки позитив співачка та блогерка Shadu.

Shadu

Новий рік та Різдво, особисто для мене, це час, який ти гарно можеш провести у родинному колі, а також перезавантажитись. Я вірю у дива та новорічну магію, вона є особливою, це свого роду маленька історія для кожного з нас, – говорить вона.

Всім українцям Shadu бажає проживати життя тут і зараз:

Кайфуйте від кожної хвилини, любіть те, чим займаєтеся а також будьте з тим(ою), кого по-справжньому любите! Читачі ICTV – ви найкращі ! Будьте завжди щасливими, здоровими та пам‘ятаєте, ми, артисти, вас любимо та цінуємо!

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з прийдешнім новим роком.

Головне фото: pavlo_zibrov, olgasumska, alekseev_officiel

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Теги: Ольга Сумська, Павло Зібров
29.12.2021 19:15



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