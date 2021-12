Українські зірки розповіли, як правильно загадувати бажання на Новий рік

Напередодні Нового року українські зірки розповіли про власні традиції загадування бажань, а також з чим асоціюється у них це свято.

Народна артистка України, популярна актриса та телеведуча Ольга Сумська радить записувати усі свої мрії у нотатник, щоб вони обов’язково здійснилися.

Сама ж, зізнається, вірить у дива і каже, що вони трапляються.

Всі ми – романтики у душі. Кожна людина на Новорічні свята хоче вірити у казку. У мене є традиція 31 числа записувати свій особистий план на рік у нотатник. Це одна із дуже особливих енергетичних дат, у які варто це робити, – говорить актриса.

Крім того, Ольга Сумська привітала українців з прийдешнім Новим роком:

Народний артист України, співак Павло Зібров запевняє, що у новорічну ніч обов’язково потрібно загадувати бажання та ставити цілі на наступний рік:

А всім українцям у Новому році артист бажає миру над головою, міцного здоров’я, коханння, добра та позитивних емоцій!

Дуже хочу, щоб у 2022 році ми могли вільно пересуватися як Україною, так і світом, щоб зробити великий тур та порадувати своїх слухачів! – говорить Павло Зібров.

Вірить у новорічні дива і співак ALEKSEEV, адже, за його словами, вони довколо нас, варто їх тільки помічати. Наступного року артист вже має, чим порадувати своїх прихильників.

Вже є два треки, реліз яких відбудеться у 2022 році, серед них і досить неочікуваний дует, – зізнається він.

Собі у наступному році ALEKSEEV хотів би побажати спокою та гармонії, а всім українцям бажає зберігати любов у своїх серцях:

Володарка найбільших натуральних грудей України, модель plus-size Міла Кузнєцова на відміну від зіркових колег, вважає, що дива у нашому сірому світі – це рідкість, особливо якщо ти вже не дитина.

Найбільше у дива вірять діти. Дорослі перестають бачити дива навколо себе через рутину. Тому я намагаюсь позбавляти себе від рутини і все робити з ентузіазмом та надхненням. Через це я можу сказати, що я вірю у дива. Новорічне диво реальне, якщо ставити перед собою реальні цілі, я завжди на новий рік загадую бажання і воно здійснюється. Якщо ви позитивна людина, то і дивних див навколо вас буде більше, – каже модель.

Міла Кузнєцова зізнається, що собі хоче побажати у наступаючому році мільйон підписників, а всім українцям бажає більше позитивних новин, менше негативу і стресу, якого в 2021 році було достатньо:

Співачка та тіктокерка Uliana Royce вважає, що напередодні Нового року, ти особливо відчуваєш магію у повітрі.

Всі робочі турботи відходять на другий план, люди бігають містом у пошуках подарунків для своїх близьких, а на вихідних зустрічаються з друзями, щоб згадати всі класні моменти року, що минає. І, звичайно, поділитися планами на майбутній 2022. У цій атмосфері бажання загадуються самі собою, і я впевнена, вони всі здійснюються! – говорить артистка.

Всім українцям Уляна бажає, щоб наступний рік був тільки «в кайф»:

Шоумен JULIK, екс-учасник групи Dzidzio у Новорічну ніч разом з родиною любить підбивати підсумки року, що минає, а також загадувати бажання на наступний.

JULIK закликає усіх нас бути мрійниками, адже віра і сам посил можуть зробити дуже багато.

Хочу побажати кожному лише міцного здоров‘я! Нехай ця карантинна історія завершиться, українці забудуть слово війна, і все буде якнайкраше, адже ми цього заслуговуємо! З прийдешнім! – додає він.

Заслужена артистка України, співачка MOROZOVA напередодні Нового року обов’язково пише лист бажань.

Закликає вірити у дива і притягувати до себе тільки позитив співачка та блогерка Shadu.

Новий рік та Різдво, особисто для мене, це час, який ти гарно можеш провести у родинному колі, а також перезавантажитись. Я вірю у дива та новорічну магію, вона є особливою, це свого роду маленька історія для кожного з нас, – говорить вона.

Всім українцям Shadu бажає проживати життя тут і зараз:

