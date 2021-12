Новорічний манікюр 2022: найкращі ідеї дизайну на свята

Стильні ідеї новорічного нейл-дизайну 2022: який манікюр зробити на Новий рік.

Навіть прихильниці мінімалізму на Новий рік можуть дозволити собі трохи побешкетувати. Наприклад, намалювати на нігтях різдвяний принт або додати трішки сяйва.

Ранок у Великому Місті вирішив зібрати головні тренди новорічного манікюру, які допоможуть твоїм ручкам у цю чарівну ніч виглядати на всі 100 і навіть краще.

Дивись фото, надихайся ідеями та обирай дизайн, який підійде саме тобі.

Перед зимовими святами чимало модниць прикрашають свої нігтики новорічними принтами. Гірлянди, ялинки, сніговички, Санта-клауси, мішки Тедді – вибір святкових дизайнів дуже великий.

Цьогоріч ти також можеш надати перевагу такому манікюру, але зауваж: він має бути більш стриманим, ніж зазвичай. Тигр – тварина прямолінійна і різні «вирктутаси» не дуже любить.

Тому уникай занадто яскравих кольорів, обирай темні, глибокі або пастельні фони та роби малюнки не на всіх нігтиках.

Це можуть бути як нігтики, повністю покриті золотим, срібним або іншим блискучим лаком, так і невеличкі акценти.

Дуже стильно виглядатиме манікюр зі смужками фольги. Він тааак сяє, що шансів залишится непоміченою в тебе немає.

Білий колір у тренді завжди, тож із ним ти точно не прогадаєш. І він настільки універсальний, що чудово поєднується з будь-якими малюнками та принтами.

Якщо тобі здається, що білий це надто просто – додай трішки шимеру. Такий акцент допоможе зробити образ загадковим і справді святковим.

Або заверши композицію кількома металевими кульками або білосніжними сніжинками з акрилової пудри.

Пісочний, або ж оксамитовий дизайн – це і красиво, і модно. Цей матеріал дозволяє створювати обємні текстури, що виглядають теплими і м’якенькими на дотик.

Ти можеш зробити кілька однотоних оксамитових нігтиків у тон основного лаку, а можеш створювати унікальні візерунки й навіть цілі пейзажі.

Масштаби обмежені лише твоєю фантазією та професіоналізмом майстра манікюру.

Ікорний манікюр – це мікроскопічні намистинки, які покривають весь нігтик. Виглядає святково і дорого, наче бутерброд із чорною ікрою 🙂

Робити такий дизайн на всі нігті ми б не радили – це буде занадто нав’язливо. А от якщо виділити 1-2 пальчики, підібравши бусинки в тон основного гель-лаку – отримаєш ідеальне завершення будь-якого новорічного луку.

Обирай новорічний нейл-дизайн собі до смаку та читай інші наші матеріали.

Фото: @bortnik_nails

