Веселих свят! Короткі привітання з прийдешнім Новим роком 2022

У Новий рік не можна скупитися на приємні слова. Але що бажати? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі короткі привітання українською мовою у віршах і прозі.
Обирай, що тобі більше до смаку, та вітай із цим світлим та прекрасним святом рідних, друзів і колег.Також по темі: Чого чекати від Блакитного Тигра? Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків Зодіаку Новорічне вбрання 2022: у чому жінкам зустрічати рік синього водяного тигра Ворожіння на Новий рік 2022: 5 цікавих та простих ідей
Короткі привітання з прийдешнім Новим роком
Привітання з прийдешнім Новим роком у віршах
Новий рік вже на порозі,
Повний різних сподівань,
Зустрічаймось, там де друзі,
Серед радості й вітань!
Щоб було все у достатку,
В Році новому у нас,
Загадаємо бажання,
Щоб здійснилися ураз!
***
Білий Бик — залізна воля,
До вас буде добра доля!
Із завзяттям й впертістю
Дасться вам все з легкістю.
Хай «бики» вас оминають,
Щедрі люди зустрічають,
Щоб цей рік плоди приніс,
І в прибутках тільки зріс!
***
З Новим прийдешнім роком!
Нехай він буде приголомшливим:
Щедрим, родючим, щирим
І фінансами насиченим.
Нехай задумане здійсниться,
Неприємне забудеться,
Щастя, радість збільшаться …
Нехай вдало пазли складуться!
***
З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
***
Хай Білий Бик у Новий рік
Принесе щастя повний міх!
Щоб Ви в здоров’ї й мирі жили,
Й на всі задуми хватало сили!
Привітання з прийдешнім Новим роком в прозі
Нехай Новий Рік бика подарує тобі море щастя, багато тепла, радості, натхнення і невичерпний потік енергії для досягнення найзаповітніших цілей! Нехай доходи примножуються, здоров’я зміцнюється, а твоя любов до рідних і їх любов до тебе тільки посилюється!
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Нехай разом з новим 2022 роком в Твій дім увійдуть нескінченне щастя і блискучий успіх, завзяте веселощі і чудова любов. Лови позитив в кожній миті, радуйся удачам рідних, поділися мріями з близькими і отримуй задоволення від будь-якого дня. Зі святом блискучих ялинок, красивих салютів, білих сніжинок і бенгальських вогнів!
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В цю Новорічну ніч, хочу побажати тобі, щоб всі загадані бажання неодмінно здійснилися, а наступний рік здивував тебе тільки класними сюрпризами, від яких ти будеш завжди радіти!
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Вітаю з наступаючим Новим роком і від душі бажаю, щоб разом з чудовим святом в будинок прийшли удача і добро, світле благо і велика радість, міцне здоров’я і вічна любов, високий достаток і яскравий промінчик надії.
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Вітаю вас з наступаючим 2022 роком! Нехай він принесе здійснення заповітних бажань, подарує нові надії, відкриє перспективні горизонти і стане плідним роком для нових досягнень в кар’єрі та особистому житті!
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З прийдешнім Новим роком вас усіх вітаю і бажаю завжди йти по життю в ногу з часом, з посмішкою на обличчі і вірою в серці. Нехай рік, що минає понесе з собою всі турботи, проблеми і невдачі, а в замін подарує щастя, удачу і везіння.
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Новий рік – це завжди старт. Початок чогось непередбачуваного і незвіданого. Тому зустрічати його завжди так хвилююче і трохи страшно. Але ми бажаємо, щоб вступивши в Новий 2022 рік, ви знайшли велике щастя, відчули тепло і благодать. Нехай любов і благополуччя будуть вашими вірними супутниками протягом всього року.
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Пролетіли дванадцять місяців і знову йде на поріг Новий рік. Несе нове щастя, нові успіхи, нову прибуток і нові радості. Бажаю кожному гідно зустріти цей рік, за широким святковим столом, у колі найрідніших людей. Нехай кожен отримає в подарунок те, про що дуже мріє, нехай кожен здійснить свої найзаповітніші бажання. З наступаючим Новим роком!
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Різдвом Христовим.
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