Календар стрижок на січень 2022: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на січень 2021 року допоможе вибрати сприятливий день для зміни зачіски. Коли саме варто стригти волосся цього місяця? Читай у матеріалі.

В залежності фази Місяця, стрижка чи процедури для волосся можуть піти на користь або нашкодити.

Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для маніпуляцій з волоссям.

2-5 січня: Чудовий період для походу в перукарню. Стрижка допоможе привнести в життя позитивну енергетику, а волосся стане густим та блискучим.

10 січня: Вдалий день для стрижки. Зміна зачіски сприятиме не лише швидкому росту волосся, але й допоможе розкрити твій внутрішній потенціал.

20 січня: Чудовий день для експериментів із волоссям. Ти можеш робити все, на що давно не наважуєшся – результат тебе порадує.

11-14 січня: Стрижка в цей день підніме настрій та покращить фінансові справи.

31 січня: Нова зачіска приверне до тебе увагу і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.

Усі інші дні січня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для відвідування салону краси.

Фото: Рexels

