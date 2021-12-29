Календар стрижок на січень 2022: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на січень 2021 року допоможе вибрати сприятливий день для зміни зачіски. Коли саме варто стригти волосся цього місяця? Читай у матеріалі.
В залежності фази Місяця, стрижка чи процедури для волосся можуть піти на користь або нашкодити.
Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для маніпуляцій з волоссям.
Календар стрижок на січень 2022
Найбільш сприятливі дні для стрижки у січні 2022
2-5, 10, 20, 22-24, 31 січня
2-5 січня: Чудовий період для походу в перукарню. Стрижка допоможе привнести в життя позитивну енергетику, а волосся стане густим та блискучим.
10 січня: Вдалий день для стрижки. Зміна зачіски сприятиме не лише швидкому росту волосся, але й допоможе розкрити твій внутрішній потенціал.
20 січня: Чудовий день для експериментів із волоссям. Ти можеш робити все, на що давно не наважуєшся – результат тебе порадує.
11-14 січня: Стрижка в цей день підніме настрій та покращить фінансові справи.
31 січня: Нова зачіска приверне до тебе увагу і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.Також по темі: Магнітні бурі у січні 2022 – календар небезпечних дат Модний гороскоп: що радять зірки носити цієї зими різним знакам зодіаку Любовний гороскоп на зиму 2021-2022: що пророкують зірки у коханні?
Несприятливі дні для стрижки у січні 2022
6, 9, 12, 15, 20, 29 січня
Усі інші дні січня, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, є нейтральними для відвідування салону краси.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні зачіски.
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