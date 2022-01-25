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ICTV Ранок 25.01.2022 09:09
25.01.2022 09:09
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Магнітні бурі у січні 2022 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у січні 2022 – календар небезпечних дат

Січень 2022 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В перший місяць нового року на нас чекає 3 магнітні бурі різної потужності.  

У які саме дні вони будуть, як вони можуть вплинути на стан здоров’я та як вберегти свій фізичний та емоційний стан?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у січні 2022.

Магнітні бурі у січні 2022

Магнітні бурі в Україні – календар на січень 2022

У січні очікуються дві затяжні магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї людини. Одна на початку, а друга наприкінці місяця.

Також між ними буде слабке геомагнітне коливання, яке відчують здебільшого метеозалежні люди.

5-7 січня – середня магнітна буря

18 січня – слабка магнітна буря

20-21 вересня – сильна магнітна буря

Магнітні бурі у січні 2022

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні відчуття. Зокрема:

  • Загострення хронічних хвороб
  • Головний біль, запаморочення
  • Підвищення артеріального тиску
  • Панічні атаки
  • Різкі зміни настрою, відчуття загальної пригіченості, депресія
  • Слабкість, низька продуктивність
  • Безсоння
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Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зі здорв’ям під час магнітних бур, рекомендуємо дотримуватися таких порад.

  • По можливості, уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.
  • Проводь більше часу на свіжому повітрі.
  • Пий 1,5-2 літри чистої води на день (чай, кава та соки не рахуються)
  • Виключи з меню солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на січень 2022.

Фото: Pexels

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Теги: магнітні бурі
25.01.2022 09:09



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