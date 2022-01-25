Магнітні бурі у січні 2022 – календар небезпечних дат

Січень 2022 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В перший місяць нового року на нас чекає 3 магнітні бурі різної потужності.

У які саме дні вони будуть, як вони можуть вплинути на стан здоров’я та як вберегти свій фізичний та емоційний стан?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у січні 2022.

Магнітні бурі у січні 2022

Магнітні бурі в Україні – календар на січень 2022

У січні очікуються дві затяжні магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї людини. Одна на початку, а друга наприкінці місяця.

Також між ними буде слабке геомагнітне коливання, яке відчують здебільшого метеозалежні люди.

5-7 січня – середня магнітна буря 18 січня – слабка магнітна буря 20-21 вересня – сильна магнітна буря

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні відчуття. Зокрема:

Загострення хронічних хвороб

Головний біль, запаморочення

Підвищення артеріального тиску

Панічні атаки

Різкі зміни настрою, відчуття загальної пригіченості, депресія

Слабкість, низька продуктивність

Безсоння

Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зі здорв’ям під час магнітних бур, рекомендуємо дотримуватися таких порад.

По можливості, уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.

Проводь більше часу на свіжому повітрі.

Пий 1,5-2 літри чистої води на день (чай, кава та соки не рахуються)

Виключи з меню солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на січень 2022.

Фото: Pexels

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