Бути в тренді. Модні аксесуари на зиму 2021/2022

Які аксесуари будуть у тренді цієї зими: модні тренди 2021/2022.

Узимку дуже важливо виглядати стильно, але при цьому не мерзнути.

У сезон холодів найкращий спосіб урізноманітнити образ – це добре підібрані аксесуари, які для багатьох з нас стали не просто доповненням образу, а справжньою необхідністю.

Які аксесуари варто носити 2021/2022, щоб бути модною й не мерзнути – читайте у нашому матеріалі.

Хто сказав, що панамка – це виключно літній аксесуар?

Дизайнери вже давно почали виходити за межі загальноприйнятих норм, тож цей головний убір став невід’єдною частиною модного образу в будь-яку пору року.

Оберіть для себе найзручніший і найтепліший варіант і вражайте оточення своїми стильними луками!

Берет також може стати справжньою “родзинкою” образу й додати додати вам елегантності!

Шерстяні капелюхи – також у тренді, тож за можливості неодмінно придбайте собі цей теплий і стильний аксесуар.

Не зважаючи на те, що величезні шарфи у багатьох із нас здебільшого асоціюються з дитинством, цього сезону вони стали справжнім хітом серед аксесуарів.

Правильно підібраний шарф допомагає зробити нудний повсякденний лук яскравішим.

Цього сезону радимо звернути увагу на величезні в’язані шарфики пастельних кольорів.

Не бійтеся оригінальних принтів. Узимку 2021/2022 клітинка буде найактуальнішим універсальним варіантом.

Усі ми знаємо про неймовірну здібність жінок уміщати все, що можна й не можна, у малесеньку сумку.

Цієї зими такий мініатюрний аксесуар буде не тільки зручним, а й трендовим.

До речі, неймовірно стильний вигляд матимуть і сумочки зі штучного хутра.

Пояс-баска – аксесуар, без якого цієї зими не обійдеться жодна дівчина, що хоче бути в тренді.

Ця дрібничка увиразнить вашу талію й підкреслить усі переваги фігури.

Цей аксесуар вже давно пов’язують не тільки з американськими реперами, а й зі стильними дівчатами.

Цієї зими ланцюги стильно виглядатимуть на будь-якому предметі гардеробу: і на сумочці, і на взутті.

До речі, доволі “суворий” наряд також можна розбавити ланцюжком на шиї. Він додасть образу зухвалості й стилю.

Фото: Pexels

