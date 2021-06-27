Речі полетіли окремо? Що робити в такій ситуації — покрокова інструкція

Як діяти, якщо речі полетіли окремо: детальне пояснення.

Омріяна, давно спланована відпустка може вмить бути зіпсована тим, що багаж прилетів не вчасно, або ж взагалі загубився.

Це практично невід’ємний атрибут авіаподорожей.

І, хоч, Ранок у Великому Місті щиро сподівається, що тебе подібна неприємність не спіткає, все ж вирішили розповісти, як діяти у такому випадку.

Зберігай собі, щоб нічого не зіпсувало твій відпочинок.

Причини подібних інцидентів

Перед тим, як перейти до покрокової інструкції, розберемося в основних причининах

Короткий час на пересадку між рейсами;

Багаж проходив додаткову перевірку;

Ре-роутінг (зміна маршруту перевезення багажу);

Комп’ютерний збій або збій системи сортування;

Зайві старі бірки на валізі.

Якщо з першими чотирма причинами ти нічого не зробиш, то п’ятої таки можеш уникнути.

Старі бірки створюють чимало проблем з обробкою багажу.

Тож перед польотом слід оглянути валізу і познімати з неї всі зайві багажні бірки.

Це не стосується тих, які полегшують її ідентифікацію, коли це необхідно.

Що робити, якщо багаж полетів окремо?

То, як діяти, якщо валіза так і не з’явилась на багажній каруселі?

Насамперед, без паніки! Рано чи пізно, твої речі знайдуться. Звернися до стійки Lost & Found поблизу лінії видачі багажу (якщо переліт був з пересадкою, то до останнього перевізника); Агенту багажної служби слід надати багажну квитанцію. Далі працівник перевірить, де саме знаходиться твоя валіза і скаже, що робити далі. Оформи акт про неналежне перевезення багажу – Property Irregularity Report (PIR). Одразу, ще до виходу з контрольної зони аеропорту; Монітор інформацію про статус багажу на сайті World Tracer (код, за яким проводиться пошук ви отримаєте при оформленні PIR); Чекай на доставку знайденого багажу або ж забери його самостійно.

Пам’ятай: якщо авіакомпанія не доставила вчасно багаж (тобто, разом з тобою), то подальша доставка багажу повинна відбутися до місця проживання пасажира або іншої вказаної ним адреси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо загубився ваш багаж.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.