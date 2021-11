Від болю в горлі і не тільки: ТОП корисних властивостей імбиру

Імбир має безліч корисних властивой, і тобі точно треба знати про них.

Імбир належить до продуктів, які рекомендують вживати дієтологи та спортивні тренери.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе з цього приводу матеріал. Читай нижче.

– покращує травлення та обмін речовин загалом;

– сприяє зниженню маси тіла;

– містить вітаміни: С, В1, В2, а ще кальцій, магній, цинк, натрій, залізо, ніацин, фосфор і калій;

– допомагає впоратися з болем у м’язах після виснажливого тренування;

– хороший помічний при болях у горлі. Варто взяти невеликий шматочок кореня і розсмоктати: ти відчуєш, як із нього виходить ефірне масло. Наступного дня біль повинна вщухнути.

– підвищує імунітет. Імбир захищає органзім від шкідливих бактерій;

– покращує кровообіг.

Тепер ти знаєш, чим корисний імбир. Додавай його у чай і турбуйся про своє здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості мандаринів.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.