Привітання з Днем ангела Андрія: проза, вірші та картинки

13 грудня чоловіки на ім’я Андрій святкують День ангела.

Православна церква вшановує цього дня святого апостола Андрія Первозванного.

З іменинами, Андрію, тебе вітаю,

Здоров’я міцного щиро бажаю,

Всіх благ тобі, достатку, щастя,

Нехай стороною обходять усі напасті.

Мріям твоїм бажаю збутися,

І серцю довго-довго битися,

Кар’єрного росту тобі та удачі,

І гідної зарплати на додачу.

***

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

В Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море радості і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані

***

Андрію, вітаю з Днем Ангела! Будь завжди мужнім, розумним, натхненним та веселим! Нехай життя для тебе переливається яскравими барвами і дає безліч шансів!

***

З днем ангела, Андрію! Нехай у небі завжди пильно спостерігатимуть за тим, щоб на твоєму шляху не траплялися негаразди. Бажаю виконання всіх бажань і реалізації всіх планів.

***

Дорогий наш Андрію! Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж мужньою людиною з невичерпною енергією, силою духу, і величезною працездатністю. Ніколи не впадай у відчай і не пасуй перед труднощами, твоя розсудливість, жвавий розум і цілеспрямованість допоможуть вирішити будь-яку життєву проблему. Бажаємо до будь-якої справи підходити не тільки з відповідальність, а й з позитивним настроєм, і тоді у тебе все вийде.

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного і щиро бажаю міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе та постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові та мужності.

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

***

Андрій, з Днем ангела! Нехай твоє життя буде повне добра и щастя. Бажаю тобі припливу енергії та підйому душевних сил.

***

У День ангела бажаю тобі Андрій, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Фото: Pexels

