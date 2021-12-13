Привітання з Днем ангела Андрія: проза, вірші та картинки

13 грудня чоловіки на ім’я Андрій святкують День ангела.
Православна церква вшановує цього дня святого апостола Андрія Первозванного.
Ранок у Великому Місті зібрав з цієї нагоди найкращі привітання у прозі, віршах та листівки.
Шукай їх нижче.
Привітання з Днем ангела Андрія у віршах
З іменинами, Андрію, тебе вітаю,
Здоров’я міцного щиро бажаю,
Всіх благ тобі, достатку, щастя,
Нехай стороною обходять усі напасті.
Мріям твоїм бажаю збутися,
І серцю довго-довго битися,
Кар’єрного росту тобі та удачі,
І гідної зарплати на додачу.
***
Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
***
В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
Привітання з Днем ангела Андрія у прозі
Сьогодні у тебе День Ангела. Приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море радості і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані
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Андрію, вітаю з Днем Ангела! Будь завжди мужнім, розумним, натхненним та веселим! Нехай життя для тебе переливається яскравими барвами і дає безліч шансів!
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З днем ангела, Андрію! Нехай у небі завжди пильно спостерігатимуть за тим, щоб на твоєму шляху не траплялися негаразди. Бажаю виконання всіх бажань і реалізації всіх планів.
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Дорогий наш Андрію! Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж мужньою людиною з невичерпною енергією, силою духу, і величезною працездатністю. Ніколи не впадай у відчай і не пасуй перед труднощами, твоя розсудливість, жвавий розум і цілеспрямованість допоможуть вирішити будь-яку життєву проблему. Бажаємо до будь-якої справи підходити не тільки з відповідальність, а й з позитивним настроєм, і тоді у тебе все вийде.
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Вітаю з Днем Андрія Первозванного і щиро бажаю міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе та постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові та мужності.Також по темі: Щиро та небанально. Привітання з Днем народження у прозі Любовний гороскоп на зиму 2021-2022: що пророкують зірки у коханні? Магнітні бурі у грудні 2021 – календар небезпечних дат
Короткі смс-привітання з Днем ангела Андрія
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
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З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!
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Андрій, з Днем ангела! Нехай твоє життя буде повне добра и щастя. Бажаю тобі припливу енергії та підйому душевних сил.
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У День ангела бажаю тобі Андрій, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!
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І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Картинки та листівки на День ангела Михайла
Тепер ти знаєш, як привітати з Днем ангела Андрія. Зберігай привітання та надсилай власнику цього імені.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де познайомитися з чоловіком для серйозних стосунків.
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