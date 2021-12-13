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ICTV Ранок 13.12.2021 01:00
13.12.2021 01:00
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Гороскоп на 13 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 13 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 13 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівЗірки радять більше часу проводити з близькими і відновити сімейні традиції.

 

Гороскоп на 13 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівДень сприятливий для для нових починань. Подумай, що найбільше приносить тобі задоволення і грошей.

 

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківНе варто боятися ризикувати! Іноді ризик виправданий. Сьогодні зірки допоможуть ухвалити правильне рішення.

 

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківВарто ретельніше вибирати собі друзів. Серед них може бути зрадники та заздрісники.

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

Відкрий своє серце для нового і приємного. Можливо, саме сьогодні ти знайдеш те, що так довго шукала.

 

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Сьогодні є ризик фінансових втрат. Потрібно більш грамотно підходити до розподілу бюджету.

 

 

 

Також по темі: Місячний календар на грудень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Продукти сезону: які фрукти і овочі їсти в грудні – інфографіка Календар стрижок на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні

Гороскоп на 13 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Обмани та наклеп недоброзичливців можуть негативно позначитися на просуванні справ чи прихильності начальства. Не виключено, що ситуація змусить тебе переглянути стосунки з партнерами.

 

Гороскоп на 13 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівОчікуються зміни, знайомства та трансформація психічної енергії. Цей день вимагатиме від Скорпіонів більшої організованості та цілеспрямованості.

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців

Сьогодні у тебе може відбутися довгоочікувана зустріч, про яку ти так давно мріяла.

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівСьогодні варто завершити всі нагальні справи, поки новорічні клопоти не заберуть у тебе час.

 

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліїв

День буде вдалим, так що просто насолоджуйтеся ним.

 

 

 

Гороскоп на 13 грудня для Риб

любовний гороскоп для риб

На Риб чекають випробовування. Тож варто запастись терпінням і перечекати бурю.

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
13.12.2021 01:00



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