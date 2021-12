Як виглядати молодше за свій вік: 7 важливих секретів

Як виглядати молодше за свій біологічний вік? Що для цього робити і яких принципів у зачісці та макіяжі дотримуватися? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе секрети, які допоможуть залишатися юною красунею максимально довго.

Дотримуйся цих порад, і вік стане просто цифрою в паспорті, яка нічого не значить.

Надмірна вага не тільки візуально робить людину старшою, але й справді пришвидшує процеси старіння організму.

Дослідження довели, що люди з зайвими кілограмами не лише виглядають, але й відчувають себе на 8 років дорослішими за своїх ровесників.

Одна з причин криється в тому, що через надмірну вагу порушується вироблення колагену в шкірі. Результат – втрата пружності та поява ранніх зморшок.

Якщо ти щоночі будеш спати 7-8 годин, то виглядатимеш значно молодше за своїх одноліток, які проводять у ліжку 6 і менше годин.

Без достатнього відпочинку на обличчі можуть з’явитися сліди втоми, синці під очима та ранні зморшки.

До речі, важливо не тільки те, скільки годин ти спиш, але й коли саме. Вкрай важливо бути в ліжку з 23.00 до 4.00. Адже саме в цей час виробляється гормон мелатонін, який відповідає за відновлення організму.

Спати треба в темряві – тільки тоді нормально вироблятиметься мелатонін. Якщо такої можливості немає –використовуй маску для сну.

Дещо «неохайна» зачіска з градуюванням та рваними кінчиками допоможе тобі виглядати ефектно та молодо.

Я от від бездоганних зачісок, де пригладжена кожна волосинка, після 40 років краще відмовитись.

Адже вони підкреслюють морщинки та інші недоліки шкіри.

Відмовся від щільного тонального крему, оскільки він забивається в пори та підкреслює зморшки. Для створення ідеального тону надай перевагу легкому BB-крему або флюїду.

Трохи рожевих рум’ян і хайлайтеру – і твоя шкіра одразу виглядатиме на кілька років молодше.

Надай перевагу помадам пастельних кольорів, а також рожевим і кораловим відтінком. Можеш також додати свіжості за допомогою прозорого блиску.

А от червона помада більшості з нас надає віку, тож із нею радимо бути дуже обережною.

З віком брови втрачають свою природну густоту. Саме тому жінки з тонкими і світлими бровами виглядають старше.

Виправити становище допоможуть спеціальні сироватки для росту брів. Чудово допомагає і бюджетний засіб – рицинова олія.

А от від яскраво намальованих олівцем брів краще відмовитися – вони роблять твій образ несучасним і втомленим

Жінки, яка мають регулярне статеве життя та отримують оргазм, виглядають молодшими, енергійнішими і щасливішими.

А ще секс покращує циркуляцію крові в організмі і постачає шкірі кисень. У результаті зморшки стають менш помітними, а обличчя – свіжішим.

