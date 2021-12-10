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ICTV Ранок 10.12.2021 11:50
10.12.2021 11:50
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Сирія, Туркменістан, Росія. ТОП найбільш жадібних диктаторів, які досі залишаються при владі

Сирія, Туркменістан, Росія. ТОП найбільш жадібних диктаторів, які досі залишаються при владі

Диктатори вважають своїх громадян простим стадом, яке можна обдурювати і зневажати, привласнюючи собі все більше і більше грошей.

Вони тримають цілі країни в залізному кулаці, а кошти — в офшорах.

Не можуть жити без пропаганди, насильства та маніпуляцій.

Та досі перебувають при владі.

Ми підготували для вас історії найбільш жадібних диктаторів, які досі правлять. 

Президент Сирії Башар Аль-Асад

Башар Аль-Асад — президент Сирії, який всидів в президентському кріслі завдяки підтримці Росії.

У червні цього року він склав присягу на четвертий термін президентства.

Усі його суперники на виборах були технічними кандидатами з підконтрольної Асаду опозиції.

Тому Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та багато інших держав не визнали результатів голосування. 

Башар Асад править Сирією з 2000 року.

Він прийшов одразу після смерті свого батька, який очолював країну майже 30 років.

І саме Асад старший перетворив Сирію на поліцейську державу, аби тримати людей у страху і, звісно, самозбагачуватись. 

Для Асадів Сирія — як сімейний бізнес.

Всі прибуткові сфери сирійської економіки поділені між сімейним кланом.

Для прикладу, у минулому році суд у Парижі засудив Ріфата Асада — дядька президента Сирії Башара Асада.

Його визнали винним у тому, що з 1996 по 2016 роки він відмивав гроші, вкрадені з сирійської скарбниці. 

Головним гаманцем Башара Асада називають його кузена — Рамі Махлуфона, статки якого оцінюють від 5 до 18 мільярдів доларів.

Він також є власником найбільшого мобільного оператора в країні, контролював сферу нерухомості, нафтовидобутку, закупівлі та авіаперевезення.

Компанії Рамі контролюють майже 60% економіки країни. Фактично, особисто Башару Асаду належить більше половини країни.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов 

У Туркменістані — товарний дефіцит, як у СРСР.

У цій пострадянській країні працюють державні продуктові магазини з товарами першої необхідності, де на полицях — крупи, масло, хліб, цукор та інколи м’ясо.

Та навіть ці продукти через рівень безробіття , який досягає 60%, недосяжні для пересічного громадянина.

Щоб придбати продукти, потрібно заздалегідь записатися на певний час, тому подекуди їжі на всіх не вистачає.

Уряд вигадав і затвердив норму зі списками, щоб не створювати стовпотворіння, довжелезні черги біля магазинів і не псувати імідж президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.

Поки країна переживає голод, безробіття, економічну кризу, президент відкриває нові аеропорти та супер дорогі готелі, які називає на свою честь.

Подейкують, що в один з будівничих проектів він заклав у фундамент капсулу із золота. 

Та міжнародні журналісти впевнені: під виглядом інфраструктурних покращень криється клоака корупції і чималі відкати на будівництвах.

Приміром, на головний готель столиці влада витратила 400 мільйонів доларів. Але туристи не часті гості в країні, яка є однією з найзакритіших у світі. 

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Туркменістан володіє одними з найбільших у світі запасами природного газу. Його продаж мав би наповнювати бюджет країни. Щоправда, за оцінками міжнародних журналістів, майже всі доходи від експорту енергоносіїв осідають в родинному бюджеті президента Бердимухамедова.

Його син — Сердар за дивним збігом обставин, контролює нафтогазовий комплекс країни.

І для нього була спеціально створена додаткова посада віце-прем’єра.

А як щодо диктатора Росії Володимира Путіна?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з диктаторів лякав глобальною війною і що з цього вийшло.

Фото: Unsplash, Офіційні мережеві ресурси Президента РФ

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Теги: Володимир Путін, диктатор, Сирія, Туркменістан
10.12.2021 11:50



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