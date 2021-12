Зимова країна: які локації працюють у парку святкових розваг на ВДНГ

Національний комплекс «Експоцентр України» перетворився на зимове містечко — з 11 грудня стартує фестиваль Зимова країна на ВДНГ.

Які розваги будуть доступні незабаром, а які працюватимуть уже цього тижня, і де шукати новорічний настрій у найближчий вікенд — розповідаємо в матеріалі.

Головна площа ВДНГ, вхід вільний

Чарівну різдвяну виставу будуть показувати на центральній площі щодня з 31 грудня до 9 січня.

Герої мюзиклу — головні мешканці Зимової країни: феї-метелики, ельфи, сніговики та інші.

По закінченні всі вони щоразу обіцяють влаштовувати величезний парад алеями ВДНГ. Долучитися до цієї казкової процесії можуть усі охочі.

Головна площа ВДНГ, квитки: від 180 грн (безліміт) за умови оплати карткою Visa

Катання на ковзанах просто неба — ідеальне заняття для зимових днів і вечорів. Воно тренує гнучкість, швидкість, спритність, вміння тримати рівновагу, розвиває м’язи та просто заряджає гарним настроєм.

Цьогоріч ковзанку ВДНГ збільшили до 2500 квадратних метрів, тепер вона одна з найбільших у Європі. Кататися тут одночасно можуть до 500 осіб.

Частина ковзанки — унікальна льодяна доріжка для катання, що йде навкруги фонтана, який уже прикрасили казковими декораціями. Поруч побудували нові роздягальні з вбиральнею, трибуни й невеличку фуд-зону для тих, хто захоче перепочити під час ковзання.

Ті, хто тільки вчиться стояти на льоду, можуть узяти в оренду помічника-фігуриста або записатися на майстер-клас до інструктора.

Для оренди доступні ковзани з 28 по 48 розмір.

Головна площа ВДНГ, квитки: від 35 грн

На ВДНГ шалені гірки працюватимуть усю зиму, незалежно від того, є сніг чи ні.

Довжина дорослої гірки — 60 метрів, дитячої — 30 метрів. Кататися допускаються діти віком від 3 років.

Концерт-хол ВДНГ, квитки: 70 грн, оплата на вході

Завітавши сюди, потрапляєш в атмосферу головних зимових свят у різних століттях.

Тут можна почути про феномен «Ялинки у шафі» та заборону Різдва, дізнатися цікаві факти з історії ялинки та ялинкових прикрас й головні традиції святкування.

Родзинка музею — найдорожчі ялинкові експонати світу та сімейні новорічні реліквії, що ніколи раніше не виставлялися на загальний огляд.

Концерт-хол ВДНГ, квитки: 290 грн (у вартості — солодкий подарунок);

діти до 4 років — безкоштовно (виключно у супроводі батьків)

Цьогоріч на гостей Резиденції очікує не лише зустріч із головним героєм зимових свят, а й сюрпризи від його помічників — ельфів.

Разом вони вирушать у цікаву пригоду, під час якої побачать казковий перформанс і хімічне шоу від Алхімага.

На локації можна зробити фото в казковій майстерні та на різдвяній пошті, а також надіслати Санті листа з найпотаємнішими бажаннями.

Павільйон №2, квитки: від 240 грн

Казкову фабрику облаштували на ВДНГ працьовиті ельфи. Завітавши на екскурсію до майстерень, на Фабриці можна дізнатися стародавні ельфійські легенди й побачити всі етапи виробництва ялинкових прикрас.

На згадку про відвідування таємничих кімнат гості отримують у подарунок творчій набір для створення власної ялинкової прикраси.

Та найголовніший сюрприз від ельфів маленьким мрійникам — це секрет здійснення мрій. Тут навчають не тільки в них вірити, а й розповідають, як зробити так, щоб мрії здійснювалися.

Концерт-хол ВДНГ, квитки: від 690 грн; дітям до 5 років — безкоштовно (виключно у супроводі батьків)

Творці найвідоміших українських шоу «Вартові Мрій» та Winterra підготували в цьому сезоні сюрприз гостям «Зимової країни на ВДНГ».

Це нове інтерактивне шоу, під час якого глядачі на деякий час міняються місцями з акторами та за допомогою сучасних технологій потрапляють до епіцентру сюжету.

Кульмінація вистави — «Антигравіті-шоу», яке підкорило суддів американського шоу талантів та глядачів з усього світу, а в Україні демонструється вперше.

Праворуч від центрального входу, квитки: 80 грн, оплата на вході

Головна insta-зона ВДНГ ще готується до відкриття, але почне приймати відвідувачів уже 24 грудня.

Тут облаштують теплий простір із баром, де можна буде випити ароматний, зігрівальний зимовий коктейль і зробити кілька фото на згадку про зустріч із друзями.

Створювати святковий настрій у кадрі буде тематичний декор і яскраві вогники, якими прикрасять локацію зовні та зсередини.

Павільйон № 1, квитки: від 180 грн

Зустрітися з героями казок, фільмів, ігор та фантастичних коміксів можна в галереї з фігурами, які було зібрано з мільйонів гайок, шурупів та інших дрібних деталей.

Усі експонати — доступні для того, щоб торкатися їх руками або з ними фотографуватися.

На виставці можна зробити селфі у феррарі, осідлати харлей, посидіти на троні з «Гри престолів» або навіть потиснути руку Дарту Вейдеру. Тут є Термінатор, Бетмен, Трансформери, Посіпаки та інші відомі герої, які ладні створити компанію до новорічних свят.

Павільйон № 4, квитки: від 175 грн, оплата на вході, дітям до 3 років — безоплатно (виключно у супроводі батьків)

Усі фігури та декорації цієї виставки розробили українські майстри, а сам фантастичний парк раніше ніколи не відкривали для відвідування — з 22 грудня він вперше почне приймати гостей.

Флуфіландія — це дивовижний казковий світ. Його мешканці — Флуфи — доброзичливі пухнастики, що прилетіли до нас з найм’якішої та найпухнастішої планети в галактиці. Вони справжні гіганти — ростом три метри, але добряки. Обожнюють робити фото з гостями, розмовляти й посміхатися.

У парку працюють костюмовані аніматори, є яскраві фотозони та цікаві інтерактиви для маленьких гостей.

Павільйон № 10, квитки: від 150 грн

Зображення e форматі 360 градусів та 3D без окулярів. Купольний планетарій-кінотеатр добре підходить для сімейного відпочинку.

Найдивовижніше тут дивитися фільми про космос — завдяки особливій будові куполу в будь-якому куточку залу можна відчути себе в оточенні мільярдів зірок. Також діти можуть відвідати квести або стати учасниками хімічних дослідів, які проводять на локації по вихідних.

Головна площа ВДНГ, квитки: дитячі — від 55 грн, дорослі — від 90 грн, оплата на вході

Дизайн двоповерхової Венеціанської каруселі було розроблено італійськими майстрами спеціально для Києва. Її прикрашають унікальні панно з найкрасивішими пейзажами міста на воді та знаменитого карнавалу — символа Венеції.

Музика, рухомі коники та яскраві вогні.

Також на території Зимової країни працює 16-метрове колесо огляду, з якого можна максимально роздивитися панораму Зимової країни, квест-атракціони та великий луна-парк.

Центральний вхід і головна площа ВДНГ, квитки: 100 грн, оплата на вході

Маршрут екскурсійного новорічного паровозика пролягає центральною територією ВДНГ: він охоплює святкові павільйони, ялинку, проїжджає повз ковзанку, шалені гірки та фотозони.

Активність підходить для дітлахів віком від 2 років. Тривалість поїздки до 15 хвилин.

Лісова алея за Павільйоном № 1, квитки: від 170 грн

Ці гіганти привітно гарчать і махають хвостами усім відвідувачам.

Загалом у парку можна побачити 55 злісних хижаків та травоїдних динозаврів, дізнатися цікаві факти з життя дивовижних істот і покататися верхи на легендарному Тірексі — відомому королівському тиранозаврі, який є найпопулярнішим персонажем кіно та ігор.

Між павільйонами №1 та №3, квитки: від 200 грн, оплата на вході

Тут на зиму оселилися 24 дракони з найпопулярніших казок та відеоігор.

Кожен привітно махає крилами до відвідувачів та позує на фотокамеру, а деякі навіть дозволяють себе осідлати, щоб зробити найкращі святкові знімки та stories в Instagram.

А ще тут можна зустріти живі дерева, які не тільки на селфі гарно виходять, а й казки розповідають.

Алея ліворуч від головної площі, квитки: від 130 грн, оплата на вході

Тут літо не закінчується навіть під Новий рік. У Планеті метеликів мешкають дивовижні комахи, рибки, пташки та різноманітні яскраві тропічні метелики.

Останніх можна садити на руку, щоб зробити найкращі фотографії.

А ще, говорять, коли метелик сидить на долоні — можна загадувати бажання, і воно точно здійсниться. Тож не забувайте загадувати!

Павільйон №23, квитки: від 128 грн, за умови оплати карткою Visa

Зазвичай у музеях не можна нічого чіпати, а фотографувати — тільки здалеку. Проте тут можна.

Музей науки МАН — це перший державний музей, де у зрозумілій і доступній формі продемонстровано найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодію.

А щоб краще зрозуміти, як усе працює, тут можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, торкнутися багатокілограмових кристалів або потримати в руках модель головного мозку й органів людини.

Проте майте на увазі: щоб обійти всі експонати, знадобиться щонайменше кілька годин.

Між 1 і 2 павільйонами, квитки: від 60 грн, оплата на вході

Пригоди в мотузковому парку — хороша можливість випробувати свою винахідливість. Чи здогадаєтеся ви без підказки інструктора, як пройти спіраль ДНК, загадковий тибетський місток, хиткий рукохід, а також як втримати рівновагу на велосипеді чи скейті, що рухаються тросом?

Фінальним етапом є незабутній політ на тролеї, спуск на SkyLine або ж вільне падіння на пристрої QuickJump.

Загалом у парку працюють дев’ять мотузкових трас різного рівня складності для дітей віком від 3 років.

Алея, поруч з озером, квитки: від 115 грн

Інтерактивний майданчик, який сподобається кожному, хто любить тварин і бажає дізнатися про них якомога більше.

Малеча можуть тут ближче познайомитися з деякими представниками фауни, дізнатися про всі особливості їхньої поведінки та виховання.

У цьому парку тваринок можна погодувати спеціальними ласощами, а також погладити тих мешканців, які через свою породу й характер люблять спілкуватися з людьми та обійматися.

Головна площа ВДНГ

На вуличному фудкорті «Зимової країни на ВДНГ» можна скуштувати: м’ясо та овочі гриль, пироги млинці, глінтвейн та інші смаколики.

Діє знижка 10% за умови оплати карткою Visa на фудкортах із відповідною позначкою.

Головна площа

Традиційний святковий ярмарок працюватиме протягом усього святкового періоду. Тут можна буде придбати: ялинкові прикраси, сувеніри у вигляді павільйонів ВДНГ, теплі шкарпетки, снігові кулі, імбирні пряники та ще безліч приємних дрібниць.

Організатори запевняють, що усі локації працюють із дотриманням карантинних норм.

Фото: ВДНГ

