Різдвяний вікенд. Куди поїхати до Європи в грудні

У які європейські міста варто поїхати в грудні.

Вишукана архітектура, святкові вогники та різдвяні ярмарки – Європа в грудні вражає атмосферою.

Це ідеальний час для мандрівок та нових емоцій.

Ранок у Великому Місті дослідив, за яких умов українцям дозволені подорожі в ЄС.

Ми підібрали міста, у яких можна ідеально провести різдвяний вікенд.

Промоніторили ціни на квитки, номери в готелях та визначили найкращі місця, які слід відвідати.

За інформацією посольства, Латвія визнає усі вакцини, якими вакцинують в Україні, у тому числі й CoronaVac.

Країна приймає COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку «Дія».

Квитки

Авіапереліт двох осіб обійдеться від 2500 до 7000 гривень. Ціна залежить від дати.

Мандрувати до Риги зручно, адже є велика кількість прямих рейсів. Сам переліт триває близько двох годин.

Житло

Ніч у стандартному двомісному номері в центрі міста або неподалік його історичної коштуватиме від 1300 до 2400 гривень. Сніданок зазвичай включений у ціну.

Винаймати апартаменти дорожче. Середня вартість квартири зі спальнею та вітальнею становить 1800-2800 гривень.

Цікаві місця

Увесь старовинний центр Риги віднесений до спадщини ЮНЕСКО.

У грудні в латвійській столиці відбувається різдвяний ярмарок на Домській площі.

Варто відвідати церкву святого Петра, де розташовується один із найкращих оглядових майданчиків у місті.

Храм працює з 10:00 до 19:00 протягом вівторка-суботи, у неділю з 12:00 до 19:00, понеділок – вихідний.

Вартість квитка до церкви становить 8 євро. На оглядовий майданчик можна піднятися на ліфті.

Також слід завітати і на Ратушну площу. Туристів приваблюють Ратуша та Дім Чорноголових.

Останній – будинок для зібрань купців, пам’ятка архітектури ХIV століття.

Дім Чорноголових зруйнували в Другу світову війну, але згодом реконструювали.

До Німеччини можна потрапити з двома дозами вакцини, яку визнає Європейське агентство з лікарських засобів.

Це BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) та Johnson&Johnson (Janssen)

Квитки

Ціна авіаперельоту для двох коливається у межах п’яти-восьми тисяч гривень.

Переліт без пересадок триває дві години.

Житло

Вартість ночі в стандартному двомісному номері готелю, який розташований за два-чотири кілометри від центру, у середньому складає від 1800 до 3200 гривень.

Сніданок не в усіх пропозиціях включений в ціну. Проживання в апартаментах коштуватиме приблизно стільки ж.

Цікаві місця

Щороку в Берліні функціонує від 50 до 100 різдвяних ярмарків.

Наймасштабніші та найкращі відбуваються на площах Жандарменмаркт та Александрплатц.

Також за кількасот метрів від Александрплатц відбувається ярмарок біля Червоної ратуші. У нього більш камерна та спокійна атмосфера.

Серед обов’язкових місць для відвідування в німецькій столиці – галерея Іст-Сайд.

Це найбільша галерея просто неба у світі. Її протяжність скаладає 1,3 кілометра.

Іст-Сайд розміщена на частині збереженої Берлінської стіни.

Після падіння муру близько 100 художників написали тут картини, присвячені любові та миру.

Ще одна пам’ятка, яку слід додати у список побаченого – Браденбурзькі ворота.

Якщо ви плануєте зустріти в Берліні Новий рік, прийдіть сюди в ніч на перше січня.

Саме біля Браденбурзьких воріт мешканці та гості німецької столиці збираються, щоб відзначити це свято.

Чехія, як і Німеччина, приймає лише вакцини, визнані Європейським агентством з лікарських засобів.

Квитки

Переліт на двох до Праги може дещо вдарити по гаманцю.

Квитки без пересадок обійдуться від дев’яти до одинадцяти тисяч гривень. Летіти до чеської столиці потрібно дві години.

Житло

Середні ціни за ніч у двомісному номері поблизу центру Праги варіюються у межах 2000-3800 гривень.

Не всі готелі включають сніданок до вартості проживання.

Винайняти апартаменти у місті можна від двох тисяч гривень.

Ціни сягають чотирьох-п’яти тисяч за ніч. Усе залежить від розташування та наповнення квартири.

Цікаві місця

Прага славиться своїми різдвяними ярмарками.

Найграндіозніші із них відбуваються на Староміській та Вацлавській площах.

Також варто відвідати ярмарки у Празькому граді та на Гавельському ринку.

Напередодні Різдва слід заглянути до костелів.

У них влаштовують красиві вертепи та проводять святкові меси, під час яких можна почути орган.

Справжня окраса Праги – собор Святого Віта, який бере свій початок із XІV століття.

Вхідний квиток до храму обійдеться орієнтовно у 300 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що подивитися в Івано-Франківську.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.