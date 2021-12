Привітання для відважних духом: теплі слова до Дня збройних сил України

6 грудня наші сміливі захисники та захисниці святкують День збройних сил України.

Цим людям щодня доводиться проявляти героїзм, патріотизм та духовну відвагу.

Тому привітання — це найменше, що ми можемо для них зробити.

Ранок у Великому Місті підготував теплі слова для тих, хто береже наш сон і виборює мирне небо.

Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України – всіх її військовослужбовців. Ви – наші захисники, надія і опора. Ви – хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: здоров’я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах!

***

Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах Української армії для вас не просто професія, це — найвища честь, покликання. Тож прийміть щирі вітання із Днем ЗСУ!

***

Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

***

У День Збройних Сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незламної віри, бравих ідей та добрих надій, впевнених планів та обов’язкового успіху, незгасного оптимізму та відмінного виконання всіх поставлених завдань.

***

У День Збройних Сил України бажаю гордо стояти на сторожі спокою Батьківщини, легко відбивати всі навали з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, берегти щастя й доброт у серці!

У світле свято України,

У День Збройних Сил

Всі бажаємо від душі ми,

Щоб солдат щасливо жив!

Щоб не знав біди та горя,

Щоб спокійно вночі спав,

Автомат свій та патрони

Ніколи не діставав!

***

Воїне, лицарю славний

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

Нам сьогодні не загрожує туга,

Тому що наші українські війська,

Цього дня своє свято відзначають,

Яскраво на погонах зірочки сяють.

Ми всіх танкістів та зв’язківців,

Ракетників та артилеристів,

Від щирого серця вітаємо,

І в небо ми вітання пускаємо!

***

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом —

Із Днем Збройних Сил України!

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

