У ліжку із двома дівчатами. Ектор Хіменес-Браво висловився про секс утрьох

Ох, і на цікаві теми вирішив поговорити зі своїми підписниками напередодні 49-річний шеф- кухар колумбійського походження, відомий суддя МастерШефу.

І при цьому поділився доволі пікантним знімком.

Шоумен підняв доволі неоднозначну тему — секс утрьох. Він поділився:

“На моєму досвіді було багато пропозицій від дівчат, якщо тут хтось не любить говорити на відверті теми – далі краще не читайте…”

Фото: hectorjimenezbravo

