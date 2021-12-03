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ICTV Ранок 03.12.2021 20:20
03.12.2021 20:20
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У ліжку із двома дівчатами. Ектор Хіменес-Браво висловився про секс утрьох

У ліжку із двома дівчатами. Ектор Хіменес-Браво висловився про секс утрьох

Ох, і на цікаві теми вирішив поговорити зі своїми підписниками напередодні 49-річний шеф- кухар колумбійського походження, відомий суддя МастерШефу.

І при цьому поділився доволі пікантним знімком.

Шоумен підняв доволі неоднозначну тему — секс утрьох. Він поділився:

“На моєму досвіді було багато пропозицій від дівчат, якщо тут хтось не любить говорити на відверті теми – далі краще не читайте…”

“Повзрослел малыш”, — писали Ектору в коменатарях.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ектор ділився милими спогадами з дитинства.

Фото: hectorjimenezbravo

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Теги: інстаграм зірок, Ектор Хіменес-Браво, шоу-біз
03.12.2021 20:20



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