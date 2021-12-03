У ліжку із двома дівчатами. Ектор Хіменес-Браво висловився про секс утрьох

Ох, і на цікаві теми вирішив поговорити зі своїми підписниками напередодні 49-річний шеф- кухар колумбійського походження, відомий суддя МастерШефу.
І при цьому поділився доволі пікантним знімком.
Шоумен підняв доволі неоднозначну тему — секс утрьох. Він поділився:
“На моєму досвіді було багато пропозицій від дівчат, якщо тут хтось не любить говорити на відверті теми – далі краще не читайте…”
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“Повзрослел малыш”, — писали Ектору в коменатарях.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ектор ділився милими спогадами з дитинства.
Фото: hectorjimenezbravo