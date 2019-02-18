Як обрати якісне вершкове масло|Прості методи перевірки

Лікарі рекомендують щодня їсти по 30 грам вершкового масла. Провідні фахівці називають цей продукт всіляко: їжею краси, здоров’я, захистом від застуд, джерелом енергії, їжею для мозку та й взагалі не перерахувати усієї користі.

Однак, як виявилось, не кожне масло може бути корисним. Тому що сучасні виробники знайшли метод, як ідеально підробляти те, що ми звикли називати вершковим маслом. Отож, як обрати справжнє масло? Читайте далі.

Трохи передісторії…

Одні кажуть, що першими почали виготовляти цей продукт древні євреї, інші притримуються думки, що воно виникло у Стародавній Індії. Однак нам з вами це не так важливо. Адже продукт до нас дійшов і тепер головне завдання – розібратися у ньому.

Вершкове масло містить величезну кількість вітамінів А і Е. Також наділене усією групою вітаміну В, D, PP, які відповідають за зір, імунітет, стан шкіри, волосся, нігтів, зубів, кісток та навіть м’язів.

Масло нормалізує травлення, лікує окремі шкірні ураження та містить протипухлинні властивості. Попри ці всі плюси, є лише один невід’ємний мінус – ожиріння. Але, якщо їсти масло в міру, то воно до вас не дійде.

Ознаки справжнього вершкового масла

Колір. Не жовтий, а наближений до білого. Ми звикли, що справжнє вершкове масло повинно бути жовтим. Однак у цьому дуже помиляємось. Адже виробники користуються нашим переконанням і активно додають барвники. Термін придатності. Справжнє масло швидко псується. Ознаки: зміна кольору і запаху. Пам’ятайте, вершкове масло може зберігатися лише від 10 до 20 днів. Тому, якщо ваше масло пролежало місяць і не змінило запах, знайте – воно не справжнє. Жирність. Натуральне вершкове масло має мати жирність від 78%. Ідеально – 82.5%. Все, що знаходиться менше цієї позначки – підробка. Містить на упаковці позначку ДСТУ 4399:2005. Тому, коли обираєте чим намазувати хліб, уважно роздивіться упаковку.

Домашні методи перевірки

Придбали масло, але досі сумніваєтесь у його якості? Спробуйте заморозити.

Натуральне масло не містить рослинних жирів, тому при нарізанні буде кришитись.

Відріжте шматок, покладіть на ложку і потримайте над вогнем, поки воно не розтане до однорідної маси. Справжнє масло буде жовтого кольору, а підробка – стане нежирною білою речовиною.

Перевірити масло можна і при кімнатній температурі. Просто лишіть його на видному місці. Справжнє вершкове масло не стане м’яким за кілька хвилин, мінімум через півгодини. А спред можна легко намазувати хоч через 5 хвилин.

Отож, щоб бути здоровим, потрібно правильно харчуватися. А головне – вміти обирати лише якісні продукти.

Алла Гичка

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