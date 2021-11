Гороскоп на 1 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сприятливий день, який обіцяє підтримку Вищих сил, колег, друзів чи родичів. Гарний період для подружніх стосунків, романтичних знайомств.

Загалом ваше матеріальне становище стабілізувалося. Не передбачається великих злетів, але не загрожують і падіння. Грошові надходження не великі, але вам не доведеться витрачати багато зусиль на їх отримання.

Сприятливі будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі із старими друзями. Все, за що ви не взялися, може бути реалізовано.

Все, за що б ви не взялися сьогодні у плані творчості, може бути реалізовано. Ваша половина вами пишатиметься, адже так приємно усвідомлювати, що з тобою поруч живе талановита людина.

У жінок-Левів з’явиться можливість знайти нових друзів чи покровителів, показати свої здібності та таланти. Чоловіки-Леви повинні стримати свої апетити у стосунках із жінками та відмовитися від екстравагантних вчинків.

Ви можете втратити почуття впевненості у собі. Потрібно впоратися з емоціями та переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких та друзів.

Сьогодні, незважаючи на неприємні сюрпризи, ви зможете заглибитись у роботу налагодити та зміцнити стосунки з близькою людиною.

Спокійний, пасивний день. Не варто надто відокремлюватися від колективу. Якщо ви захочете якось відзначитися, то не варто поспішати, все одно цього зробити не вдасться.

Нові ідеї, ініціативи виявляться на часі й гідно будуть оцінені начальством. У другій половині дня зірки радять дещо стримати ділову активність, а у стосунках із партнерами не йти на поводу у своїх емоцій чи легковажності.

Сприятливий період, що дозволяє переосмислити минулий досвід і створити вдалі плани на майбутнє. Однак сьогодні не слід розпочинати нових справ — краще розібратися зі старими.

Імовірні поїздки, нові знайомства чи зустрічі зі старими друзями. Однак усе це вимагатиме значних коштів. Тож виміряйте свої можливості заздалегідь.

День відзначений посиленням ділової, творчої та сексуальної активності. Риби будуть веселі, товариські та легко піддадуться загальному настрою. Однак їм слід знайти своє “Я”, навчитися відстоювати свою думку і не розчинятися в іншій людині.

Фото: Pexels

