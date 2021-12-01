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ICTV Ранок 01.12.2021 01:00
01.12.2021 01:00
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Гороскоп на 1 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 1 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 1 грудня для Овна

любовний гороскоп для овнівСприятливий день, який обіцяє підтримку Вищих сил, колег, друзів чи родичів. Гарний період для подружніх стосунків, романтичних знайомств.

Гороскоп на 1 грудня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівЗагалом ваше матеріальне становище стабілізувалося. Не передбачається великих злетів, але не загрожують і падіння. Грошові надходження не великі, але вам не доведеться витрачати багато зусиль на їх отримання.

 

Гороскоп на 1 грудня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківСприятливі будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі із старими друзями. Все, за що ви не взялися, може бути реалізовано.

 

 

Гороскоп на 1 грудня для Рака

любовний гороскоп для раківВсе, за що б ви не взялися сьогодні у плані творчості, може бути реалізовано. Ваша половина вами пишатиметься, адже так приємно усвідомлювати, що з тобою поруч живе талановита людина.

 

Гороскоп на 1 грудня для Лева

любовний гороскоп для левів

У жінок-Левів з’явиться можливість знайти нових друзів чи покровителів, показати свої здібності та таланти. Чоловіки-Леви повинні стримати свої апетити у стосунках із жінками та відмовитися від екстравагантних вчинків.

 

Гороскоп на 1 грудня для Діви

любовний гороскоп для діви Ви можете втратити почуття впевненості у собі. Потрібно впоратися з емоціями та переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких та друзів.

 

 

 

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Гороскоп на 1 грудня для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Сьогодні, незважаючи на неприємні сюрпризи, ви зможете заглибитись у роботу налагодити та зміцнити стосунки з близькою людиною.

 

 

Гороскоп на 1 грудня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівСпокійний, пасивний день. Не варто надто відокремлюватися від колективу. Якщо ви захочете якось відзначитися, то не варто поспішати, все одно цього зробити не вдасться.

 

 

Гороскоп на 1 грудня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Нові ідеї, ініціативи виявляться на часі й гідно будуть оцінені начальством. У другій половині дня зірки радять дещо стримати ділову активність, а у стосунках із партнерами не йти на поводу у своїх емоцій чи легковажності.

 

Гороскоп на 1 грудня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівСприятливий період, що дозволяє переосмислити минулий досвід і створити вдалі плани на майбутнє. Однак сьогодні не слід розпочинати нових справ — краще розібратися зі старими.

 

 

Гороскоп на 1 грудня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївІмовірні поїздки, нові знайомства чи зустрічі зі старими друзями. Однак усе це вимагатиме значних коштів. Тож виміряйте свої можливості заздалегідь.

 

 

 

Гороскоп на 1 грудня для Риб

любовний гороскоп для рибДень відзначений посиленням ділової, творчої та сексуальної активності. Риби будуть веселі, товариські та легко піддадуться загальному настрою. Однак їм слід знайти своє “Я”, навчитися відстоювати свою думку і не розчинятися в іншій людині.

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
01.12.2021 01:00



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