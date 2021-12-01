Гороскоп на 1 грудня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.
Гороскоп на 1 грудня для Овна
Сприятливий день, який обіцяє підтримку Вищих сил, колег, друзів чи родичів. Гарний період для подружніх стосунків, романтичних знайомств.
Гороскоп на 1 грудня для Тельця
Загалом ваше матеріальне становище стабілізувалося. Не передбачається великих злетів, але не загрожують і падіння. Грошові надходження не великі, але вам не доведеться витрачати багато зусиль на їх отримання.
Гороскоп на 1 грудня для Близнюків
Сприятливі будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі із старими друзями. Все, за що ви не взялися, може бути реалізовано.
Гороскоп на 1 грудня для Рака
Все, за що б ви не взялися сьогодні у плані творчості, може бути реалізовано. Ваша половина вами пишатиметься, адже так приємно усвідомлювати, що з тобою поруч живе талановита людина.
Гороскоп на 1 грудня для Лева
У жінок-Левів з’явиться можливість знайти нових друзів чи покровителів, показати свої здібності та таланти. Чоловіки-Леви повинні стримати свої апетити у стосунках із жінками та відмовитися від екстравагантних вчинків.
Гороскоп на 1 грудня для Діви
Ви можете втратити почуття впевненості у собі. Потрібно впоратися з емоціями та переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких та друзів.
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Гороскоп на 1 грудня для Терезів
Сьогодні, незважаючи на неприємні сюрпризи, ви зможете заглибитись у роботу налагодити та зміцнити стосунки з близькою людиною.
Гороскоп на 1 грудня для Скорпіона
Спокійний, пасивний день. Не варто надто відокремлюватися від колективу. Якщо ви захочете якось відзначитися, то не варто поспішати, все одно цього зробити не вдасться.
Гороскоп на 1 грудня для Стрільця
Нові ідеї, ініціативи виявляться на часі й гідно будуть оцінені начальством. У другій половині дня зірки радять дещо стримати ділову активність, а у стосунках із партнерами не йти на поводу у своїх емоцій чи легковажності.
Гороскоп на 1 грудня для Козерога
Сприятливий період, що дозволяє переосмислити минулий досвід і створити вдалі плани на майбутнє. Однак сьогодні не слід розпочинати нових справ — краще розібратися зі старими.
Гороскоп на 1 грудня для Водолія
Імовірні поїздки, нові знайомства чи зустрічі зі старими друзями. Однак усе це вимагатиме значних коштів. Тож виміряйте свої можливості заздалегідь.
Гороскоп на 1 грудня для Риб
День відзначений посиленням ділової, творчої та сексуальної активності. Риби будуть веселі, товариські та легко піддадуться загальному настрою. Однак їм слід знайти своє “Я”, навчитися відстоювати свою думку і не розчинятися в іншій людині.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.
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