День народження із президентами та критика матері. Велике інтерв’ю Олени Фроляк

Ведуча “Факти” на ICTV, заслужена журналістка України Олена Фроляк стала новою гостей “Екзамену” Маші Єфросиніної.

Під час іспиту на відвертість вона привідкрила двері у своє особисте життя, а також розповіла:

Чому досі прислухається до думки матері?

Чи хвилювалась під час дебатів Зеленського та Порошенка?

І як дивиться на ботокс?

“Вона з дитинства привчила мене до порядку та дисципліни. І це тягнеться по сьогоднішній день”.

Так Олена Фроляк описала свої стосунки з мамою, вказавши на її суворі методи виховання.

“Мене це зовсім не ображає. Я сильно люблю маму, прислухаюсь до її думки і хочу віддати їй трішки того, що вона недоотримала у своїй молодості”.

Саме тому Фроляк вже возила маутусю у Швейцарію, Італію, Португалію.

Так Олена Фроляк прокоментувала свою участь у легендарних дебатах Порошенка та Зеленського.

Виявляється, у цей день телеведуча мала свято.

“У мене день народження 19 квітня, у день дебатів. Я дуже хотіла потрапити на озеро Комо. Вже й були квитки. Пішла, зробила собі укладку, День народження все ж таки, приїхала на роботу з валізами. Подзвонив спочатку Богуцький, попросив бути біля телефону. А потім і Віктор Пінчук: “Тебе завтра запрошують вести дебати на стадіоні”, — пригадує ведуча.

Вона також поділилась, що їй від хвилювання “вилиці зводило”.

Як Олена Фроляк переплутала день інтерв’ю із послом США?

Де познайомилась із майбутнім чоловіком?

Чому не робить жодних маніпуляцій зі своїм обличчям?

І що здатне довести її до сліз.

