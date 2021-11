Гороскоп на 30 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 30 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Жінки-Овни мають бути уважними у виборі партнерів – не виключено, що вас розчарують їхня порядність чи дії. Особливо уважними зірки радять бути чоловікам-Овнам, яким слід врахувати абсолютно всі нюанси, перш ніж братися за будь-яку справу.

Зірки радять звернути увагу на своє здоров’я. Слідкуйте за своїм харчуванням. Купуючи продукти, віддавайте перевагу якості, а чи не кількості.

Можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Навряд чи це буде щось серйозне, швидше за все, легка застуда. Вам краще трохи полежати вдома.

Сьогодні зверніть особливу увагу на своє здоров’я. Купуючи продукти, віддавайте перевагу якості, а чи не кількості. Відмовтеся від консервованих продуктів, солодощів та важкої їжі тваринного походження.

Напружений день. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством чи колегами. Будь-яка дрібна сварка чи необдумане висловлювання можуть перерости у великий скандал.

Ймовірна підтримка вищих сил, колег, друзів, родичів. Поліпшаться подружні стосунки. З’явиться можливість вияву здібностей, таланту, здійснення задуманого.

Не найкращий день для планування. Сьогодні вам слід бути вкрай обережним і уважним, не втручатися у жодні суперечки, оскільки це призведе до роздратування та втоми.

День сприятливий для відновлення старих зв’язків та втраченого порозуміння. Сьогодні ви відчуєте врівноваженість та спокій. Не варто будувати далекосяжні плани.

У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть ризикованим. Вдалими будуть будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі із старими друзями.

Будьте критичні до себе і справедливі стосовно близьких. Протипоказані наполегливість та фізичні навантаження — можливі різкі та раптові перепади в настрої.

Сьогодні утримайтеся від активності у діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій із близькими людьми.

Риби, наділені великою фантазією та натхненням, здивують оточуючих своїми здобутками. Вони відчують любов та повагу. Можлива навіть пропозиція про вигідну роботу. Беріться за неї з особливим завзяттям, тому що вона принесе непоганий дохід.

Фото: Pexels

