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ICTV Ранок 30.11.2021 01:00
30.11.2021 01:00
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Гороскоп на 30 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 30 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 30 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Гороскоп на 30 листопада для Овна

любовний гороскоп для овнівЖінки-Овни мають бути уважними у виборі партнерів – не виключено, що вас розчарують їхня порядність чи дії. Особливо уважними зірки радять бути чоловікам-Овнам, яким слід врахувати абсолютно всі нюанси, перш ніж братися за будь-яку справу.

 

Гороскоп на 30 листопада для Тельця

любовний гороскоп для тельцівЗірки радять звернути увагу на своє здоров’я. Слідкуйте за своїм харчуванням. Купуючи продукти, віддавайте перевагу якості, а чи не кількості.

 

 

Гороскоп на 30 листопада для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківМожуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Навряд чи це буде щось серйозне, швидше за все, легка застуда. Вам краще трохи полежати вдома.

 

 

Гороскоп на 30 листопада для Рака

любовний гороскоп для раківСьогодні зверніть особливу увагу на своє здоров’я. Купуючи продукти, віддавайте перевагу якості, а чи не кількості. Відмовтеся від консервованих продуктів, солодощів та важкої їжі тваринного походження.

 

Гороскоп на 30 листопада для Лева

любовний гороскоп для левів

Напружений день. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством чи колегами. Будь-яка дрібна сварка чи необдумане висловлювання можуть перерости у великий скандал.

 

Гороскоп на 30 листопада для Діви

любовний гороскоп для діви Ймовірна підтримка вищих сил, колег, друзів, родичів. Поліпшаться подружні стосунки. З’явиться можливість вияву здібностей, таланту, здійснення задуманого.

 

 

 

Також по темі: Календар стрижок на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні Місячний календар на грудень 2021 – сприятливі та несприятливі дати Календар риболова на грудень 2021 – коли добре клюватиме

Гороскоп на 30 листопада для Терезів

любовний гороскоп для терезів

Не найкращий день для планування. Сьогодні вам слід бути вкрай обережним і уважним, не втручатися у жодні суперечки, оскільки це призведе до роздратування та втоми.

 

 

Гороскоп на 30 листопада для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівДень сприятливий для відновлення старих зв’язків та втраченого порозуміння. Сьогодні ви відчуєте врівноваженість та спокій. Не варто будувати далекосяжні плани.

 

 

Гороскоп на 30 листопада для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть ризикованим. Вдалими будуть будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі із старими друзями.

 

 

Гороскоп на 30 листопада для Козерога

любовний гороскоп для козерогівБудьте критичні до себе і справедливі стосовно близьких. Протипоказані наполегливість та фізичні навантаження — можливі різкі та раптові перепади в настрої.

 

 

Гороскоп на 30 листопада для Водолія

любовний гороскоп для водоліївСьогодні утримайтеся від активності у діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій із близькими людьми.

 

 

Гороскоп на 30 листопада для Риб

любовний гороскоп для рибРиби, наділені великою фантазією та натхненням, здивують оточуючих своїми здобутками. Вони відчують любов та повагу. Можлива навіть пропозиція про вигідну роботу. Беріться за неї з особливим завзяттям, тому що вона принесе непоганий дохід.

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і скільки будемо відпочивати у грудні.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп
30.11.2021 01:00



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