Тепло зі смаком. Модні образи на зиму 2021/22

Холодна пора року — зовсім не привід нехтувати своїм зовнішнім виглядом та стильними трендами.

Більше того — зима зі своєю шаленою кількістю свят і корпоративів не пробачає такої байдужості.

До того ж із свіженьких цікавинок від дизайнерів можна скласти силу-силенну модних образів.

Яких саме?

Хоч то літо, хоч зима, шкіра ніколи не втрачає своєї актуальності.

Зрозуміло, що в холодну пору косуху доведеться замінити на теплий пуховик.

Але під нього можна одягнути ось такий стильний та елегантний костюмчик.

У лютому 2021 знана у світі українська дизайнерка Світлана Бевза показала свою колекцію на тижні моди в Нью-Йорку.

Тоді на хутряні капюшони модельєрку надихнула княгиня Ольга.

А вже цього сезону так званими капорами заповнились усі модні доми.

Комфортно, затишно і з присмаком гордості за своїх!

На перший погляд, легкість та прозорість — це зовсім не про зиму.

Але спробуймо поглянути на це з іншого боку.

Доведений до досконалості ансамбль прозорих шарів стане стильним рішенням для святкових вечірок.

Взимку бракує фарб.

Особливо тоді, коли святковий настрій минає, а численні ліхтарики припиняють мерехтіти.

Тому краще запастися кольоровими аутфітами.

Так-так, зв’язаний бабусею светр у стилі ретро точно пригодиться.

Стильні чоботи-труби та сексуальні ботфорти на шпильці заполонили цього року абсолютно все!

Зрозуміло чому.

Вони пасують і під пуховик, і під вечірню сукню.

Просто поглянь.

Прекрасно у поєднанні з високими чоботами виглядають сукні з утепленого трикотажу.

До того ж взимку — гріх не скористатися розмаїттям різних типів затишної та теплої в’язки.

Особливо тоді, коли вона так сильно полюбилась дизайнерам.

Як-не-як мова йде про зиму, тож без теплого і затишного верхнього одягу не обійтися.

На щастя для всіх нас, тренд на екологічність та усвідомлене споживання набирає обертів з кожним новим сезоном.

Тому взимку 2021 дизайнери закликають робити вибір на користь штучного хутра та плюшу.

