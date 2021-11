Кому не можна молоко. Ознаки непереносимості лактози та лікування

Молоко – одне з кращих джерел кальцію, запорука доброго стану здоров’я та зміцнення кісток.

А що робити, якщо організм не сприймає молоко, погано на нього реагує, і ти відчуваєш, як мінімум, жахливий дискомфорт?

Що таке непереносимість лактози, які її симптоми та до чого вона може призвести?

Якщо від молока у тебе з’являється дискомфорт в шлунку, здуття або діарея, можливо, у тебе несприйняття лактози.

Що робити при непереносимості лактози?

Лактоза – це органічна сполука, що належить до групи вуглеводних дисахаридів.

Вона присутня у всіх без винятку молочних продуктах. У народі лактозу називають “молочним цукром”.

Дисахарид по-простому – це подвійний цукор, от і лактоза розщеплюється в організмі на глюкозу і галактозу. Як і будь-які цукри, лактоза здатна заряджати організм бадьорістю.

Несприйняття лактози не є алергією, це реакція імунної системи на надмірну кількість молочного білка в організмі.

Люди, які страждають від непереносимості лактози, можуть мати як легкі, так і важкі симптоми, в залежності від кількості лактази в організмі.

Дефіцит лактази – ферменту, що продукується в тонкому кишечнику – зазвичай відповідає за непереносимість лактози.

Люди, які не сприймають лактозу, не здатні повністю перетравлювати цей фермент у молоці.

І у результаті в них з’являється діарея, гази та здуття живота після вживання молочних продуктів.

Більшість людей з цією проблемою лактози можуть керувати цим станом, не відмовляючись від усіх молочних продуктів.

Ознаки та симптоми непереносимості лактози зазвичай починаються від 30 хвилин до двох годин після їжі або пиття продуктів, що містять лактозу.

Несприйняття лактози виникає, коли тонкий кишківник не виробляє достатньої кількості ферменту (лактази) для перетравлення молочного цукру (лактози).

Як правило, лактаза перетворює молочний цукор в два простих цукру – глюкозу і галактозу, які всмоктуються в кров через кишкову оболонку.

Якщо у тебе дефіцит лактази, лактоза в їжі переміщається в товсту кишку замість обробки та абсорбції.

У товстій кишці нормальні бактерії взаємодіють з неперетравленої лактозою, викликаючи всі ті ознаки та симптоми непереносимості лактози.

ЛН може стати причиною двох патологічних синдромів:

Головна умова комфортного «співіснування» з цим діагнозом – ретельний підбір харчування.

Тому не виключено, що доведеться відмовитися і від них – але орієнтуватися тут потрібно виключно за власним самопочуттям і реакцією організму на ці продукти.

Ці заходи не завжди здатні повністю вирішити проблему ЛН, але цілком можуть зменшити «конфлікт» організму з молочним цукром.

У випадках, коли організм категорично відмовляється сприймати молочні продукти, навіть попри допомогу ззовні, необхідно подумати про те, як забезпечити його достатньою кількістю кальцію.

Особливо важлива ця задача для жінок в період менопаузи, а також для вагітних, підлітків і дітей.

Або не забувай приймати добавки, що містять кальцій.

Причому бажано, щоб кальцій в них був представлений не у вигляді карбонату, а у вигляді інших солей – наприклад гідроксиапатиту або цитрату, які засвоюються краще, ніж карбонат кальцію.

Для правильного засвоєння кальцію необхідний вітамін D3. Його теж можна приймати у вигляді добавок, але перед цим обов’язково здати аналіз на визначення рівня вітаміну D3 в організмі, оскільки його надлишок не менш шкідливий, ніж дефіцит.

Але краще включити в раціон і продукти з підвищеним вмістом вітаміну D3 – а це соєве молоко, яєчні жовтки, печінка, жирна риба.

Важливо: не займайся самолікуванням, а запишися на прийом до лікаря, якщо у тебе часто виникають симптоми непереносимості лактози після вживання молочних продуктів.

Особливо це треба зробити, якщо ти турбуєшся про отримання достатньої кількості кальцію організмом.

