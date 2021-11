Гороскоп на 29 листопада 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 29 листопада 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Стосунки з партнерами, друзями та близькими людьми перевірятимуться на стійкість. Проблеми, що накопичилися, або невиконані зобов’язання вимагатимуть негайного вирішення.

Можливі проблеми з родичами та друзями. Ці турботи заберуть ваш час. Під враженням почуттів або випадкового збігу обставин вам доведеться попрощатися з деякою сумою. Не засмучуйтесь: дуже скоро гроші повернуться.

Зірки рекомендують жінкам-Близнюкам присвятити час дозвіллю за межами дому, оскільки не виключено, що саме сьогодні вони познайомляться з майбутнім партнером чи другом. У чоловіків-Близнюків можливі проблеми з близькими.

Можливо, що вас залучать до вирішення своїх проблем родичі та друзі. Крім того, домашні справи та проблеми з дітьми вимагатимуть від вас великих матеріальних витрат та душевних сил. Приділіть трохи уваги собі.

Обмани та наклеп недоброзичливців можуть негативно позначитися на просуванні справ чи прихильності начальства. Не виключено, що ситуація змусить вас переглянути стосунки з партнерами.

Не зловживайте турботою та терпінням близьких вам людей. Ваша здатність до самопожертви зараз виявиться необхідною і для них, і для вас.

Ускладнення та уповільнення перебігу справ, невдоволення та вимогливість близьких людей позначаться на нервовій системі. Багато Терезів будуть прагнути до усамітнення.

Можлива відчуженість та агресивність до людей, які наполегливо вимагають від вас уваги. Навіть проблеми сім’ї відійдуть на другий план, і вам буде байдуже, що відбувається вдома.

Будь-які поїздки, нові знайомства чи зустрічі вимагатимуть значних коштів чи серйозних витрат нервової енергії. Тож виміряйте свої можливості та визначте бажання заздалегідь.

Зірки, як і раніше, вказують на небезпеку для вашого здоров’я. Уникайте перенапруги, фізичних навантажень, відмовтеся від комерційних угод, пов’язаних із ризиком.

День пов’язаний із випробуваннями на міцність. Можливі неприємності або загартують вас, або морально знищать. Не варто розраховувати на допомогу, покладіться лише на свою інтуїцію та кмітливість.

Очікуються зміни, знайомства та трансформація психічної енергії. Цей день вимагатиме від Риб більшої організованості та цілеспрямованості.

Фото: Pexels

